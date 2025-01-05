Вылетели окна и сгорели авто: Белгородскую область РФ атаковали дроны. Фото

В Белгородской области РФ пожаловались на атаку БПЛА в ночь на 5 января. Взрывы прогремели в городе Грайворон, а также селах Гора-Подол и Нижнее Березово-Второе, в результате в домах выбило стекла, горели несколько авто.

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О последствиях атаки сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, из людей в ходе ночного налета дронов никто не пострадал.

В Грайвороне на территорию "социального объекта" дрон сбросил взрывчатку, в здании повреждено остекление, заявил Гладков.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа БПЛА сбросил взрывное устройство возле многоквартирного дома, в одной квартире выбило окна.

В селе Нижнее Березово-Второе вШебекинском округе из-за сброса взрывчатки беспилотником загорелись два авто и пристройка к дому, заявил губернатор.

Также выбиты окна в трех частных домах и повреждены два авто.

Чиновник заверил, что на местах работают оперативные службы.

Все атакованные населенные пункты расположены вблизи границы с украинской Харьковщиной.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ростовской области России ночью 5 января также пожаловались на массированную атаку дронов, в Таганроге прогремело более трех десятков взрывов. Есть сообщения о попадании по военному аэродрому, однако местные власти утверждают, что налет якобы отбила ПВО.

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