Выплаты 100 тысяч возвращаются? Депутаты определились с доплатами военным: подробности

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о доплатах военнослужащим, подготовленный рабочей группой. Так, солдатам ВСУ ежемесячно будет выплачиваться дополнительное вознаграждение от 30 000 до 100 000 грн пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос"). Законопроект также оговаривает, что срок прохождения базовой военной подготовки не может быть менее одного месяца для мобилизованных граждан, ранее не проходивших военную службу.

"Рабочая группа парламента подала законопроект №9342 о доплатах военным. Эта инициатива идет на замену поправки о возвращении 30 тысяч гривен в законопроект №8312", – написал Железняк в телеграмм-канале в понедельник.

Согласно высказыванию Железняка, в законопроекте предусматривается выплата дополнительного вознаграждения военнослужащим во время военного положения. Размер этого вознаграждения будет варьироваться от 30 000 до 100 000 гривен в зависимости от времени, затраченного на выполнение боевых или специальных задач, в соответствии с условиями, установленными Кабинетом министров Украины.

Он также упомянул, что законопроект предусматривает ежемесячную доплату в размере 6000 гривен военнослужащим срочной службы, пропорционально времени, проведенному на военной службе.

"Также доплаты 6000 грн/месяц предусмотрены для военнослужащих, получивших травму (ранение, контузию, увечье) во время ведения боевых действий и зачисленных в распоряжение соответствующего командира во время временной непригодности к военной службе", – пояснил Железняк.

Согласно предложенному законопроекту, курсанты также будут получать ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 2350 гривен.

Относительно инструкторов, размер дополнительного вознаграждения (от 10 000 до 30 000 гривен) будет определяться руководителями сектора безопасности и обороны Украины, исходя из уровня, интенсивности и направлений подготовки.

Железняк отметил, что предполагаемые выплаты военным в соответствии с законопроектом ориентировочно составят 10 миллиардов гривен ежегодно. Эти расходы будут осуществляться за счет государственного бюджета.

"В этом году – это 1,9 млрд грн до конца года, но это без учета доплаты инструкторам", – уточнил Железняк.

В предложенном законопроекте также содержится положение, которое запрещает участие военнослужащих, призванных во время мобилизации, в боевых действиях, если они не прошли базовую военную подготовку.

Кроме того, законопроект устанавливает, что срок базовой военной подготовки для мобилизованных граждан, ранее не проходивших военную службу, не может быть менее одного месяца. Это обеспечивает необходимую подготовку и оснащение военнослужащих перед их участием в боевых действиях.

"Во время военного положения военнослужащим могут предоставляться часть ежегодного основного отпуска продолжительностью 30 календарных дней, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней", – рассказал депутат

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабного вторжения России выплаты в 100 тыс. грн получали военные на передовой, а вознаграждение в 30 тыс. грн – бойцы, находящиеся рядом с линией фронта, на блокпостах или на боевом дежурстве. Однако в феврале 2023 года количество получателей доплаты в 30 тыс. грн сократили. В частности, эти выплаты перестали платить бойцам, находящимся в тылу, и тем, кто служит близко к передовой, но не на самой первой линии или "нуле".

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