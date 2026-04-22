Выставили 'план': оккупанты в Крыму усиливают рекламную кампанию рекрутинга в армию

Российские захватчики в оккупированном Крыму усиливают рекламную кампанию по привлечению людей в армию страны-агрессора. Сейчас эта деятельность приобрела системный характер.

Подробнее рассказали активисты движения сопротивления "Желтая Лента". Там добавили, что в 2026 году Кремль планирует привлечь в армию более 400 тыс. военных.

"В оккупированном Крыму оккупационная администрация и подконтрольные медиа резко увеличили количество рекрутинговых публикаций в Telegram-каналах с призывами вступать в армию РФ", – говорится в сообщении.

Россия наращивает рекрутинг на ВОТ из-за недостатка контрактников

Как отмечается, рекрутинговая кампания приобрела системный характер, в частности, к ее реализации привлекают участковых полицейских, которым устанавливают планы по набору контрактников.

Вместе с тем в структурах оккупационных администраций и полиции введена бонусная система, по которой сотрудники получают вознаграждение за каждого человека, привлеченного к подписанию контракта с российской армией.

"Усиление кампании происходит на фоне системного кризиса рекрутинга в РФ – несмотря на рекордное повышение выплат, набор контрактников падает", – отмечается в сообщении.

В "Желтой Ленте" добавили, что в 2026 году РФ планирует привлечь в армию 409 тысяч военных, из-за чего давление на временно оккупированные территории, в частности Крым, в дальнейшем будет усиливаться.

В то же время в период с 2015 по 2025 год из-за незаконного призыва в Крыму в ряды российской армии было направлено не менее 53 тысяч человек.

Напомним, ранее стало известно, что военное руководство России определило план по привлечению иностранных граждан, проживающих на ее территории, к службе в армии. Речь идет о намерении мобилизовать от 0,5 до 3,5% от общего количества иностранцев в каждом регионе.

Как писал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что власти государства-агрессора РФ ограничивают доступ граждан к социальным сетям не без оснований. Возможно, в Кремле планируют активизировать мобилизацию и из-за этого опасаются недовольства населения и бунтов.

