После выхода Сил обороны Украины из Авдеевки она перешла под контроль российских оккупантов. Вернее, то, что от нее осталось – уцелевших зданий попросту нет. РОВ утюжили город авиабомбами, нисколько не переживая, что там находятся и гражданские. "Забота" и "защита" во всей красе. Теперь российские пропагандисты устраивают туры в разрушенную Авдеевку, а ее жителей используют в своих целях. И это только начало.

Подробнее о ситуации – в материале OBOZ.UA.

Кто остался под бомбежками

По состоянию на 30 января 2024 года, по данным главы Авдеевской ВГА Виталия Барабаша, в городе оставалось почти тысяча местных жителей. Под жесточайшей бомбардировкой люди гибли ежедневно – подвалы не спасали.

"Друзья, настройте своих родных и знакомых на эвакуацию! Мы вывезем! Эвакуация спасает жизнь!" – буквально кричал Барабаш на свой странице в Facebook и в сюжетах ТВ.

Эвакуироваться он призывал постоянно. Так почему же люди остались?

По словам собеседницы OBOZ.UA из Авдеевки, которая еще в начале полномасштабного вторжения уехала из города, этому есть несколько причин.

"Подавляющее большинство оставшихся в Авдеевке – это пожилые люди. У них нет финансовой подушки. Если нет детей, то живут от пенсии до пенсии. Им было очень страшно оставлять свои квартиры и уезжать в неизвестность, никакие уговоры не помогали", – рассказала Ольга.

В то же время, по ее словам, в Авдеевке оставались и семьи с маленькими детьми: "А вот это вообще на голову не натянешь. Как можно было обречь пятилетнего ребенка на жизнь под жесточайшими обстрелами? Даже если выживешь, это травма на всю жизнь. Что уж говорить о детской психике".

Ольга говорит, что ее пожилого дальнего родственника, который практически уже не ходит, в последний момент эвакуировали украинские военные. "Вывезли на броне. Как уговорили, не могу представить. Но не оставили одинокого старика там!" – добавила женщина.

"Легли под оккупантов"

Среди оставшихся в городе были как и проукраинские местные жители, так и "ждуны" – идейные сторонники России. Они прекрасно понимали, кто утюжил город, но мнения своего не изменили, а появление российских оккупантов встретили с радостью.

"Мы до последнего помогали местным. Раздавали гуманитарку, так как без нее они бы просто не выжили – умерли бы от голода. Делились своим. И вот в свежем сюжете росТВ я увидел пару знакомых лиц. Они с энтузиазмом рассказывали об "укронацистах", которые "похищали" авдеевских детей и "сдавали на органы". Рассказывали, что украинские военные "расстреливали" жителей Авдеевки. У меня просто нет слов. Эти особи, не знаю как иначе их назвать, просто "легли" под оккупантов", – говорит военнослужащий 110 бригады ВСУ.

Сейчас эти коллаборанты рассчитывают на "новую жизнь". Направо и налево они раздают интервью, снимаются в сюжетах российских пропагандистов. Но и "ждуны", и авдеевские украинцы сейчас оказались в одинаковой ситуации – их использует в своих целях Россия. Но что будет дальше?

"Поматросят и бросят"

Выжившие жители Авдеевки продолжают оставаться в нечеловеческих условиях: даже если уцелела квартира, то само здание как минимум частично разрушено. Разбиты все коммуникации. Соответственно – нет воды, электричества, газа. Добро пожаловать в каменный век.

Главарь "ДНР" Денис Пушилин уже заявил, что "восстановление начнется сразу после того, как будет отодвинута линия фронта, чтобы специалисты могли работать без риска для жизни". Но ему не верят в том числе и жители оккупированного Донецка. Ситуация в городе, который был оккупирован еще в 2024 году, ухудшается с каждым днем. До сих пор огромные проблемы с водоснабжением и отоплением. А антисанитария достигла такого размаха, что даже в центре областного центра разгуливают крысы.

"Оккупанты не могут "столицу" довести до ума, какая Авдеевка, о чем вы?!" – говорит собеседница OBOZ.UA из Донецка.

Женщина осталась в оккупации из-за лежачей матери и видит, как деградирует город. По ее словам, жителям Авдеевки "власти" пообещали выплатить компенсацию и якобы предоставить жилье. Но опыт мариупольцев, когда на месте их разрушенных домов россияне построили новые, но на продажу, очень показателен.

"Сейчас всех выживших жителей Авдеевки фактически взяли в заложники. Их "обилечивают" российскими паспортами и показывают, как обезьянок в зоопарке, во всех сюжетах. Показывают, как они "дождались возвращения домой". Таким образом Россия оправдывает то, что натворила. Но завтра "освободителям" эти люди не будут нужны. Я это уже видела", – говорит дончанка.

Сейчас российские оккупанты позируют на фоне разрушенных ими зданий в Авдеевке и других оккупированных населенных пунктах Донецкой области. С улыбкой делают селфи "на память".

Таким образом документируют свои же военные преступления и еще раз доказывают: там, где "русский мир", там смерть и разрушение.