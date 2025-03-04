Вызовет ли приостановка поставок оружия из США 'эпическое наступление' РОВ и какие угрозы есть для тыловой Украины: разбор возможностей врага

Объявление о приостановке Соединенными Штатами военной помощи Украине значительно перевозбудило российскую "экспертную" среду, и сейчас ее представители заявляют, что вот сейчас благодаря решению Дональда Трампа армия России начнет настоящее, эпическое наступление в формате "мы еще ничего толком не начинали!" Но так ли это и на что способны РОВ по состоянию на март 2025 года? Как агрессор может воспользоваться моментом?

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Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Прежде всего хочу отметить, что без американской помощи Украине будет непросто, и тут без какого-либо шапкозакидательства следует осознавать, какие нас могут ожидать вызовы в настолько непростой исторический момент.

С другой стороны, позиция США сможет измениться, и я уже не единожды отмечал, что на это повлияет. В первую очередь внутриполитическая ситуация в Штатах, падение рейтингов Республиканской партии и острая зависимость Дональда Трампа на пути его крестового похода против Китая в сделке по редкоземельным металлам, которую продолжает носить в зубах в каждом интервью представители его администрации.

Но сейчас не о политике, а о военных аспектах, и именно с них начнем – способна ли Россия сейчас воспользоваться моментом и развернуть масштабное наступление?

Наступление РОВ – сезон 2025

Хочу напомнить, что прекращение помощи США Украине уже имело место быть в октябре 2023 года, когда Республиканская партия в Конгрессе в попытке давления на демократов развернуло самое на тот исторический момент позорное блокирование помощи воюющей стране. Именно в этот период российские оккупационные войска начали свое "бесконечное" наступление, продлившееся весь 2024 год и конвульсирующее до сих пор.

Поэтому абсолютно не исключено, что РОВ и вправду активизируются под аккомпанемент решений Дональда Трампа. Но они регулярно это делают на фоне неких международного уровня событий – будь то Мюнхенская конференция по безопасности или встреча США и России в Саудовской Аравии. Но эта активизация очень быстро сходит на нет и возвращается к среднестатистическому показателю в считаные дни.

Почему? Ответ прост: недостаточно ресурса по причине истощения потенциала.

На сегодняшний день ни одна российская группировка, оперирующая в Украине, не имеет полной штатной комплектации техникой. Во всех подразделениях ощущается острый и даже критический ее дефицит.

Например, в составе ГВ "Восток", проявляющей сейчас активность на Великомихайловском направлении, комплектация по танкам в подразделениях составляет 40%, по ББМ – 30%, артиллерии – 50%. Все это изначально показатели подразделений, условно утративших боеспособность, но нет – это действующие и идущие в наступление формирования.

Опять-таки повторюсь, такая картина практически по всем подразделениям РОВ. И те кадры, которые мы постоянно наблюдаем про ослов и лошадей, обеспечивающих логистику, а также о "Буханках" с "Жигулями", что отправляются на штурмы, – это не шутка.

Критическая ситуация с комплектацией армии очевидна самому же командованию РОВ, но остановиться и не наступать они попросту не могут. Именно поэтому сейчас пехота играет основную роль в локационных боях, но без поддержки пехота неспособна решать общевойсковые задачи оперативно-тактического уровня. И мы видим это прямо сейчас.

Российские войска имеют ряд сорванных дедлайнов по продвижению и захвату тех или иных населенных пунктов, городов. Это, например, Покровск, который по плану оккупанты собирались "взять" до нового, 2025 года, а он близко даже не захвачен. Аналогично Торецк и Часов Яр. На упомянутом мною Великомихайловском направлении, где РОВ сейчас проводят дивизионную операцию силами 5 и 36 общевойсковых армий, а также 68 армейского корпуса, тоже срываются сроки наступления – при слишком больших потерях, вынуждающих РОВ в ближайшее время вводить резервы, которые они берегли для прорыва на Комар и Богатырь.

Собственно, это все к чему? А к тому, что российские войска на сегодня не имеют возможности перейти в наступление по всему фронту с прорывом обороны и оккупацией больших площадей в предельно сжатые сроки. РОВ истощены как никогда ранее и вынуждены двигаться по инерции ценою колоссальных потерь.

Например, если в 2024 году на захват квадратного километра РОВ тратили 129 личного состава, то в январе 2025-го это уже был показатель 148 человек/1 км², а в феврале 2025-го соотношение составило 190/1 км².

А потому, как бы ни хотелось командованию РОВ, но перейти в "эпическое наступление" по всем фронтам у них не получится. Нет, они, конечно, могут его имитировать, но продлится оно недолго и завершится большими потерями на фоне посредственных результатов.

Тем более, что о тех участках, на которых российские оккупанты могут активизироваться с учетом их перегруппировки (например 8-й ОВА для наступления в направлении Константиновки), прекрасно известно, и выдать это за неожиданное наступление попросту не получится.

Поэтому "мы еще ничего толком не начинали!" РОВ уже начать не сможет.

С зоной боевых действий мы более-менее разобрались, но более серьезная угроза есть для тыловой Украины.

Тыл под ударом

Приостановка военной помощи нашей стране повлияет на тыловую Украину больше, чем на зону боевых действий. Проблема в системах ПВО, которые мы получали от США не только в виде техники, но и с обеспечением боекомплектом. И со временем может возникнуть проблема с боеготовностью ЗРК Patriot.

Неизвестно, каковы запасы зенитных управляемых ракет для ЗРК Patriot, но российские оккупанты могут воспользоваться нынешней ситуацией для интенсификации ракетных ударов и налетов дронами-камикадзе. Хотя для России также является проблемным применение ракет Х-101/555/55 и КРМБ "Калибр", с учетом изношенности носителей и отсутствием практической возможности применения большого количества средств поражения. С другой стороны – Россия масштабирует применение дронов.

Поэтому, если и говорить об угрозах, то это в первую очередь для тыловой Украины, террор которой для командования РОВ всегда был не менее приоритетным, нежели наступление в зоне боевых действий.

Выводы

Российские войска на сегодняшний день не способны к проведению масштабных общевойсковых наступательных кампаний. Их потенциал – это вялотекущие, волнообразные и порою сторнирующие операции тактического уровня.

С другой стороны, у России есть технические и технологические возможности по наращиванию террора тыловой Украины – в первую очередь посредством масштабирования ударов дронами. И это может стать в ближайшей перспективе серьезной проблемой.

Фактически приостановка помощи США не столько критически скажется на зоне боевых действий, сколько на тылу и гражданском населении Украины.