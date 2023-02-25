Взлетные полосы мы залили маслом: Резников рассказал, как в первые дни вторжения защитили столичные аэропорты. Видео

Министр обороны Украины рассказал, как удалось не допустить того, чтобы самолеты государства-агрессора России в первые дни полномасштабного вторжения в Украину смогли приземлиться в столичных аэропортах. По его словам, в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны" все было заминировано.

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Кроме того, взлетные полосы поливали маслом. Об этом Резников рассказал в авторском проекте украинского журналиста Дмитрия Комарова, приуроченном к годовщине войны в Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Было все заминировано, поставлено и перевернуто транспортные средства. И плюс мы всю взлетную полосу залили маслом. Поэтому приземление было невозможно", – сказал министр.

По его словам, украинские военные в первые дни войны заминировали все мосты, через которые можно было перейти с левого на правый берег Киева. В случае прорыва россиян в столицу с севера, все мосты были бы взорваны.

"Все мосты были заминированы. Была команда, если прорыв – то обрезать возможность перехода с левого берега на правый", – сказал Резников.

Отметим, что взлетные полосы вокруг Киева и в столице привлекали российских оккупантов, которые в начале вторжения планировали высадить десант.

В первые часы армия РФ делала ставку на захват аэропорта "Антонов" около Гостомеля в Киевской области. Оккупанты планировали закрепиться там, чтобы иметь возможность перебрасывать туда резервы и развивать наступление на столицу.

Защитники Украины в результате тяжелых боев вернули контроль над аэропортом.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что в первые дни полномасштабного вторжения в Украину оккупанты мечтали, что уже на третий день войны они смогут вывесить свой триколор над зданием Офиса президента Украины.

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