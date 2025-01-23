Взорвался автомобиль: в оккупированном Бердянске подорвали трех ФСБшников, – Андрющенко

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области утром в четверг, 23 января, взорвалось авто с ФСБшниками. Это произошло в тот момент, когда россияне садились в машину.

Видео дня

Предварительно, двое уже перешли в состояние "двухсотых", еще один в больнице и "пока колеблется, остановиться ли у Кобзона". Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Украинские партизаны устроили сюрприз захватчикам приблизительно в 6:15 возле здания, где размещается ФСБ.

Адрес: Бердянск, ул. Маяковского, 40 – бывший Дом культуры "Дормаш".

Вероятно, взрывчатку неизвестные заложили заранее, хорошо зная о маршрутах передвижения и привычках врага.

Как писал OBOZ.UA, Бердянск, основанный в 1827 году как портовый город для транспортировки зерна из Приазовья, ныне оккупирован российскими войсками. С 27 февраля 2022 года Бердянском руководят оккупанты, которые грабят его и заставляют местных жителей получать российские паспорта.

Как выглядел более 100 лет назад украинский город – смотрите по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!