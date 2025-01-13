War & Sanctions: ГУР раскрыло данные о российских 'производителях смерти', занимающихся БПЛА

Главное управление разведки Министерства обороны Украины на портале War & Sanctions запускает новый раздел с данными российских производителей вооружения и военной техники. Первые из них – производители беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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Раздел содержит идентификационные данные предприятий, номенклатуру изготовляемых БПЛА, общее описание их деятельности и список связанных компаний. Просмотр и навигация доступны как по предприятиям, так и по моделям БПЛА. Некоторые из них имеют ссылку на перечень используемого предприятиями иностранного оборудования и идентифицированную компонентную базу примененных против Украины образцов БПЛА.

ГУР МО в очередной раз призывает синхронизировать и нарастить усилия цивилизованного мира против российских "производителей смерти" – применить санкции, ограничить поставки, усилить контроль и ответственность.

Сегодня мы обнародуем первый набор данных из 79 российских предприятий, участвующих в кооперации по производству и поставке БПЛА для войны против Украины. Среди них:

предприятия, производящие российские версии иранских БПЛА Shahed-136 – "Герань" и "Гарпия" – АО "ОЭЗ ППТ АЛАБУГА", ООО "АЛЬБАТРОС", АО "ИЭМЗ КУПОЛ" и другие, вовлеченные в кооперацию по производству этих БПЛА и комплектующих изделий для них;

группа компаний Zala Aero, входящая в концерн "Калашников" и производящая барражирующие "Ланцеты", разведывательные Zala;

производители многоцелевых российских БПЛА "Орион" и "Альтаир" – АО "КРОНШТАДТ" и АО "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ";

производители FPV-дронов, передающие свою продукцию непосредственно подразделениям РФ в Украине, организуют для них сборы средств, школы пилотов на временно оккупированных территориях, дорабатывают свою продукцию по заказу российских военных.

База будет регулярно пополняться. Кроме этого, на очереди другие категории, среди которых производители ракет, которыми Россия регулярно обстреливает мирные украинские города.

Ни один, кто причастен к убийствам и террору украинцев, не будет забыт и не останется безнаказанным.