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War & Sanctions: ГУР раскрыло данные о российских "производителях смерти", занимающихся БПЛА

Мария Шевчук
War
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War & Sanctions: ГУР раскрыло данные о российских 'производителях смерти', занимающихся БПЛА

Главное управление разведки Министерства обороны Украины на портале War & Sanctions запускает новый раздел с данными российских производителей вооружения и военной техники. Первые из них – производители беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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Раздел содержит идентификационные данные предприятий, номенклатуру изготовляемых БПЛА, общее описание их деятельности и список связанных компаний. Просмотр и навигация доступны как по предприятиям, так и по моделям БПЛА. Некоторые из них имеют ссылку на перечень используемого предприятиями иностранного оборудования и идентифицированную компонентную базу примененных против Украины образцов БПЛА.

War & Sanctions: ГУР раскрыло данные о российских "производителях смерти", занимающихся БПЛА

ГУР МО в очередной раз призывает синхронизировать и нарастить усилия цивилизованного мира против российских "производителей смерти" – применить санкции, ограничить поставки, усилить контроль и ответственность.

Сегодня мы обнародуем первый набор данных из 79 российских предприятий, участвующих в кооперации по производству и поставке БПЛА для войны против Украины. Среди них:

  • предприятия, производящие российские версии иранских БПЛА Shahed-136 – "Герань" и "Гарпия" – АО "ОЭЗ ППТ АЛАБУГА", ООО "АЛЬБАТРОС", АО "ИЭМЗ КУПОЛ" и другие, вовлеченные в кооперацию по производству этих БПЛА и комплектующих изделий для них;
  • группа компаний Zala Aero, входящая в концерн "Калашников" и производящая барражирующие "Ланцеты", разведывательные Zala;
  • производители многоцелевых российских БПЛА "Орион" и "Альтаир" – АО "КРОНШТАДТ" и АО "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ";
  • производители FPV-дронов, передающие свою продукцию непосредственно подразделениям РФ в Украине, организуют для них сборы средств, школы пилотов на временно оккупированных территориях, дорабатывают свою продукцию по заказу российских военных.
War & Sanctions: ГУР раскрыло данные о российских "производителях смерти", занимающихся БПЛА

База будет регулярно пополняться. Кроме этого, на очереди другие категории, среди которых производители ракет, которыми Россия регулярно обстреливает мирные украинские города.

Ни один, кто причастен к убийствам и террору украинцев, не будет забыт и не останется безнаказанным.