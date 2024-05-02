'Я достаточно хорошо знаю Россию': доброволец из США объяснил, почему воевал за Украину и какое влияние имеет российская пропаганда. Видео

Калифорниец Мэтью Семпсон, ветеран войны в Ираке и Афганистане, почти два года провел на поле боя в Украине как доброволец. Он рассказал, что до начала полномасштабного вторжения он почти ничего не знал об Украине, однако знал, на что способна страна-агрессор Россия.

О том, что побудило его защищать страну, с которой у него не было никаких связей до войны, Семпсон рассказал в интервью Голосу Америки. Калифорниец также рассказал о пропаганде, распространяемой Россией внутри США, чтобы подорвать доверие к Украине.

"Когда произошло вторжение мое первое мнение было, что эта война очень быстро закончится, поэтому сейчас я очень разочарован. Я действительно ничего не знал об Украине. Но я достаточно хорошо знаю Россию, я изучал ее почти 20 лет как врага номер один для Америки. И я знаю, что когда они вторгаются в страну, для них нормально насиловать и убивать мирных жителей просто для развлечения. Я знал, что это будет очень ужасно для страны, куда они вторгаются. И это было то, что поразило мое сердце. Я сразу понял, что хочу чем-нибудь помочь", – рассказал Мэтью.

Поэтому он решил присоединиться к международному легиону при ГУР. Он стал одним из командиров взвода, выполнял задания снайпера и медика. В ходе боевых действий Мэтью понял, что война будет продолжаться дольше, чем он ожидал, в частности из-за задержек с вооружением от Запада.

Мэтью также отметил, что российская пропаганда проникает с угрожающей скоростью и в Соединенные Штаты Америки. В частности, оккупанты пытаются подорвать доверие стран-партнеров к украинским властям, чтобы прекратить поставки западного оружия.

"У меня многие спрашивают – как ты думаешь, Зеленский забрал много из этих денег себе? И я объясняю, во-первых, это почти никогда не предоставляется наличными. И, во-вторых, существует огромный надзор со стороны Запада, особенно США, которые выделяют средства", – заявил он.

В феврале 2024 года Мэтью решил вернуться в США, чтобы доносить до американцев больше информации об Украине. Ветеран также рассказал, что планировал навестить больную мать, но опоздал и не успел увидеть ее в живых.

Мэтью добавил, что не жалеет о проведенном в Украине времени и планирует вернуться на фронт снова. Несмотря на то, что война затянулась, его вера в победу так же крепка, как и в начале.

Ранее OBOZ.UA рассказал, о 21-летнем гражданине Германии на псевдо "Ганс", который еще в начале полномасштабного вторжения приехал в Украину, чтобы воевать против российских захватчиков. В рядах Международного легиона за это время он успел побыть боевым медиком, пехотинцем и аэроразведчиком.