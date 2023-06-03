'Я не понял': Зеленский ответил Трампу, обещавшему завершить войну РФ против Украины за 24 часа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понял высказывания бывшего президента США Дональда Трампа о его готовности закончить войну России против Украины за 24 часа. Глава государства подчеркнул, что во время своей каденции Трамп уже мог бы доказать свои слова на деле, когда уже были оккупированы украинские территории.

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Также Зеленский подчеркнул, что действующий президент США Джо Байден помогает Украине намного больше, чем Трамп. Об этом он рассказал в интервью изданию The Wall Street Journal.

Украинский президент заявил, что хочет, чтобы война в Украине закончилась как можно скорее, и добавил, что это не связано с тем, кто именно будет у власти в США после предстоящих президентских выборов.

В то же время Зеленский отметил, что во время, когда Трамп был президентом США, часть территорий Украины уже были оккупированы страной-агрессором Россией. Однако тогда глава Белого дома не приложил никаких усилий, чтобы закончить войну.

"Я не понял, почему Дональд Трамп говорил, что за 24 часа посадил бы Путина и Зеленского за стол переговоров и завершил войну. Он мог тогда это сделать, когда он был. Но этого не произошло. Да, вопрос был не такой острый – потому что не было полномасштабного вторжения. Но были оккупированы наши территории", – сказал Зеленский.

Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп утверждает, что он якобы в силах быстро остановить российско-украинскую войну – при условии, если его изберут на новый срок. Мол, диктатор Владимир Путин не хотел полномасштабного вторжения в Украину. Большую войну главный американский республиканец назвал катастрофой.

Ранее Трамп назвал лидеров России, Китая и Северной Кореи одними из самых умных людей мира. Также он заявил, что мог бы взаимовыгодно сотрудничать с Россией.

Трамп заявил о "любви" Путина к Украине и похвастался хорошими отношениями с главой РФ. Причиной "любви", не мешающей Путину стирать с лица земли украинские города и села и убивать народ, является то, что он считает Украину "частью России".

Как сообщал OBOZREVATEL, в США состоялся суд над бывшим президентом Дональдом Трампом по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл. Присяжные признали его виновным в том, что политик весной 1996 года совершил сексуальное насилие над потерпевшей в примерочной универмага.

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