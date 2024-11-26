'Я остаюсь в борьбе': Харрис заверила свою команду, что не собирается уходить из большой политики – Politico

Вице-президент США Камала Харрис рассматривает варианты продолжения политической карьеры после того, как на выборах 2024-го ее обошел республиканец Дональд Трамп. Она не исключает выдвижения на должность губернатора Калифорнии через два года и участия в следующих выборах лидера страны, которые состоятся в 2028-м.

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Демократка неоднократно заявляла, что "продолжит бороться", она намерена обсудить дальнейшие планы с семьей во время зимних праздников. Об этом пишет Politico, цитируя слова собеседников из близкого окружения политика.

Они говорят, что обсуждение дальнейшего политического будущего состоялось после чрезвычайных четырех месяцев, в течение которых Харрис прошла путь от напарницы президента Джо Байдена до кандидата в президенты, "возродив демократов перед окончательным крахом в ночь выборов".

"Ей не нужно решать, хочет ли она снова выдвигать свою кандидатуру в течение следующих шести месяцев. Было бы естественно создать организацию определенного типа, которая дала бы ей возможность путешествовать и выступать с речами и сохранить ее политические отношения", – отметил один из бывших помощников кампании вице-президента.

Отмечается, что Харрис стала кандидатом в президенты США в августе 2024 года – за несколько месяцев до выборов. Несмотря на короткую предвыборную кампанию, она собрала рекордные средства. Опросы показывали, что разница в рейтингах между ней и избранным президентом Дональдом Трампом была минимальной.

По мнению аналитиков, Камала Харрис имеет шансы успешно участвовать в президентской гонке 2028 года как более умеренный кандидат от Демократической партии. Кроме того, она сможет баллотироваться на должность губернатора Калифорнии, после чего снова начать президентскую кампанию.

Хорошей новостью для Харрис, по словам союзников, является то, что ее авторитет в партии рос, чем дольше она проводила свою краткую президентскую кампанию, что редко встречается в избирательной политике. По их словам, токсичность, которая окружала Джона Керри или Хиллари Клинтон после их поражений в прошлые годы, вряд ли так же испачкает политическое будущее Харрис, которая доказала, что многие скептики ошибалис, и "ее репутация в обществе так же хороша, как у любого демократа".

Критики же деятельности вице-президента США убеждены, что она не из тех, кто принимает поспешные решения, поэтому ей потребуется очень много времени, чтобы сформировать какое-либо представление о своем следующем шаге в политике. Вместе с тем они не исключают, что Харрис может "многому научиться, исходя из своих предыдущих трудностей".

Сейчас она и ее советники работают над тем, чтобы определить, как и когда Харрис выступит против Дональда Трампа и возобновит свою роль в Демократической партии. После завершения срока полномочий вице-президента она собирается возглавить сертификацию ноябрьских выборов, которые проиграла республиканцу, а затем появится на инаугурации будущего лидера 20 января.

"Будет возможность услышать ее голос, и вакуум не сохранится надолго", – сказал человек, близкий к Харрис.

Как сообщал OBOZ.UA, по некоторым данным, вице-президент США Камала Харрис может получить другую высокую должность еще до инаугурации на пост президента Дональда Трампа. В частности, она может быть назначена судьей Верховного суда США.

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