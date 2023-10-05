'Я уверен в Америке': Зеленский рассказал о визите в Вашингтон и призвал Европу 'не прятать паруса от ветра'

Президент Владимир Зеленский заявил, что в США сейчас происходит "политическое торнадо", в однако он уверен в Америке, поскольку у Украины есть двухпалатная поддержка от Соединенных Штатов. При этом глава государства призвал Европу "не прятать паруса от ветра", пытаясь переждать шторм, а вместе защищать общие ценности.

Соответствующее заявление Зеленский озвучил 5 октября, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Испании. "Что бы ни происходило в других частях света, какие бы политические торнадо наши партнеры не переживали, Европа должна быть сильной. Сейчас Европа наблюдает за событиями в Америке, за набирающим обороты политическим штормом", – сказал президент.

Он отметил, что Европа имеет собственный потенциал силы, глобальную роль и должна быть максимально мощной во всех ключевых вопросах. Относительно США, Зеленский отметил, что после визита в Вашингтон уверен в поддержке Штатов.

"А что касается политических штормов, я уверен в Америке, это сильные люди, сильное общество, сильные институты. Недавно я был в Вашингтоне, общался с Байденом, с конгрессменами, обе палаты абсолютно поддерживают защиту свободы и понимают, что РФ и другие враги нашего образа жизни хотят воспользоваться последствиями политических штормов. И мы в Европе должны быть готовы", – сказал украинский лидер.

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Он добавил, что Америка всегда помогала Украине и Европе выстоять.

"И теперь Европе важно не прятать паруса от ветра, пытаясь переждать шторм, работать вместе, защищать наши ценности", – сказал Зеленский.

По его словам, именно в такой взаимоподдержке "и в спокойные времена и во время вызовов и турбулентности безопасности заключается реальный смысл трансатлантического партнерства".