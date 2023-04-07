Итак, в открытых источниках появляются документы, якобы, отображающие планы ВСУ по контрнаступлению. Это создаёт соответствующую волну в СМИ и экспертной среде. Но, стоит ли верить?

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Нет.

И вот почему.

Во-первых. В период настолько интенсивного противостояние работа разведок, безусловно, интенсифицируется до максимально возможного уровня. НО!

Предположим, разведка россии получает планы контрнаступления ВСУ - их действия? Слить эту информацию в сеть? Зачем? Смысл?

Российские оккупационные войска с 2022 года терпят одно фиаско в Украине, за другим. Инициатива в зоне боевых действий утеряна, а продвижения по линии боестолкновений практически. И тут, в руки российского командования попадает информация, которая может изменить ситуацию.

В частности, владея такой информацией, можно подготовить оборону так, чтобы ВСУ попали в ловушку, тысячи солдат оказались в окружении и были либо убиты, либо оказались в плену. Это был бы колоссальный репутационный удар, который бы, даже мог стать толчком к вожделенным кремлём переговорам.

Но, что делает российская сторона? Она эту информацию попросту сливает в открытые источники. То есть, эта информация для неё неважна, не имеет ценности, а это означает, что она имеет исключительно информационную компоненту и это "во-вторых".

Во-вторых. Данный вброс отдаёт несколькими отчётливыми нарративами российской пропаганды. Первый нарратив - Пентагон за ВСУ планирует контрнаступление, то есть, подтверждается нарратив о зависимости Киева от Вашингтона, а так же о том, что россия воюет против НАТО.

В целом, именно так сейчас российские пропагандисты эту статью и преподносят.

Второй нарратив - потери. Буквально 2 месяца назад, 5 февраля, я предупреждал, что россияне готовят масштабную ИПСО против Украины, в рамках которой будут распространять фейки о потерях ВСУ.

В итоге так и получилось. Российские пропагандисты и иностранные шестёрки в разнобой стали сообщать о "колоссальных" потерях ВСУ. И аналогичная информация зашита и в данном вбросе, вторящем российской пропаганде.

Но и это ещё не всё.

В-третьих. Данный вброс это чистой воды - подметные письма. Подметные письма, это излюбленный, со времён КГБ и ГРУ, метод при формировании манипулятивных и откровенно лживых материалов, с подмешиванием их в пакет документов/информации, содержащий достоверные данные.

Таким образом, добавляется неправдивая информация в массив достоверных данных, которая кардинально меняет содержание данного массива, но при этом её сложно выявить в массиве действительно достоверной информации фейковую.

В случае с нынешним вбросом мы видим наличие информации, которая соответствует, например, положению дел по состоянию на начало марта, но кардинально не отражает ситуацию по состоянию на сегодня. То есть, при формировании данного плана использовались старые данные и откровенные фейки?

Что же в таком случае это такое, если не ИПСО, реализованное в излюбленном формате ещё советских спецслужб как подметных писем?

Уши российской ИПСО из истории со сливом "плана контрнаступления" торчат, что их сложно не заметить. И это радует. И вот почему.

Данный слив лишь доказывает, что российское командование так и не владеет информацией о готовящемся контрнаступлении и эта неопределённость их беспокоит. По этой причине, они идут на подобного рода вбросы, дабы попытаться дезорганизовать Генштаб ВСУ и не только.