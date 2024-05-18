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"Я выжил и не буду сдаваться, чтобы не подвести побратимов". Интервью со снайпером, который "понял, что готов жить на коляске"

OBOZ.UA
War
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'Я выжил и не буду сдаваться, чтобы не подвести побратимов'. Интервью со снайпером, который 'понял, что готов жить на коляске'

Ветерану Александру Петренко из Винницкой области 25 лет. В первые месяцы широкомасштабного вторжения он пошел на войну и оказался в самой горячей точке фронта – в Бахмуте. На его глазах когда-то цветущий город превратился в руину. Во время одного из штурмов позиций, спасая от гибели побратимов, военный поймал вражескую пулю и после ранения оказался в кресле колесном.

Жизнь Александра изменилась кардинально, впрочем, он уверяет, что сдаваться не собирается и планирует и дальше спасать жизнь побратимов, даже несмотря на тяжелую травму.

Своей незаурядной историей военный поделился с OBOZ.UA

Мечтал стать снайпером

До начала полномасштабной войны боевого опыта у Александра Петренко не было – только срочная служба в пограничном отряде, на которую он пошел сразу после университета. Демобилизовавшись, Александр успел еще полгода пожить гражданской жизнью. Как бывший срочник он был в оперативном резерве первой очереди, поэтому уже в мае 2022 года вступил в ряды ВСУ.

Получил должность гранатометчика, однако хотел быть снайпером.

"Топ-3 моих желаемых профессий в армии: на первом месте снайпер, на втором – боевой медик, ну и пилот истребителя", – объясняет военный.

Этой мечте суждено было сбыться.

"На одной из стрельб я показал классный результат, потому что я всегда классно стрелял, и прошел отбор на снайпера. Затем в быстром темпе Государственная пограничная служба отправила меня на месячные курсы, где я получил базу снайпинга, а потом уже самостоятельно улучшался в практике и теории. По факту я это заслужил", – рассказывает Александр Петренко.

"Я выжил и не буду сдаваться, чтобы не подвести побратимов". Интервью со снайпером, который "понял, что готов жить на коляске"

В работе снайпера на войне нет той романтики, которую ей, как правило, приписывают. На спокойных направлениях можно пролежать 8-12 часов, прежде чем произвести тот же выстрел.

"Ты должен подготовить позиции: ту, на которой работаешь, резервную, где можно переждать, и "кукушку", чтобы враги думали, что ты там. Поэтому сначала ты работаешь всю ночь над обустройством позиций, а затем выполняешь свою работу. Обычно это наблюдение. Выстрел – это всего 10% работы снайпера, ведь нелогично на одну цель выпускать патрон и "палить" свою позицию", – объясняет он.

"Я пережил свою смерть"

В составе подразделения Александр был направлен в Бахмут, который россияне отчаянно пытались захватить.

"Бахмут тогда еще стоял, держался, и все бои велись в окрестностях, за его высотки. Когда мы заехали, там еще розы были даже целые. А потом Бахмут ровняли с землей. Не было такого момента, чтобы не работала артиллерия, минометы. Город постепенно стирали с лица земли", – рассказывает военный.

Тогда против ВСУ в этом направлении стояли наемники из частной военной кампании "Вагнер".

"Наши позиции за ночь могли штурмовать 4-5 раз группами по 15 человек. Ты косишь одну группу, а буквально через час-два идет вторая, по телам своих людей, и продвигается дальше", – говорит Александр.

Во время одного из таких штурмов мужчина получил ранения.

"Мой командир был ранен. Я стал старшим на позиции, и с левого фланга наше подразделение попало под танковый обстрел. Шесть пограничников были ранены, и срочно требовалось организовать эвакуацию. Я побежал к своему командиру, объяснил ситуацию, но он был в таком состоянии, крайне деморализованном, никаких решений не мог принимать. Я понял, что время идет на минуты и мне нужно быстро принимать решение самому. Я приказом взял 5 человек, мы выдвинулись. Шесть "трехсотых" (раненых. – Ред), к счастью, были легкими и почти все вышли на своих ногах", – вспоминает Александр.

"Я выжил и не буду сдаваться, чтобы не подвести побратимов". Интервью со снайпером, который "понял, что готов жить на коляске"

Спасши шестерых побратимов, он лег отдохнуть, а на утро враг снова активизировался. Перед военными встала новая задача – взять штурмом позицию на АЗС. Александр снова решил взять командование на себя.

"Почему у меня было желание возглавить этот штурм? Аэроразведчики сообщили, что на заправке могут быть наши, ведь они увидели троих военнослужащих в украинской форме – только по этой причине. У меня было только желание забрать своих", – говорит мужчина.

К тому моменту он был готов к любому развитию событий, даже к смерти.

"Я не думал, что стану "трехсотым". Я считал, что я либо вернусь, либо я стану "двухсотым". И это мнение меня грело даже после ранения", – вспоминает мужчина свои чувства.

Когда Александр перебегал между позициями, в него попала пуля. За мгновение до ранения он даже видел силуэт врага, который в него стрелял.

"Пуля меня сбила, я упал лицом в землю. Хотел подняться, но тело меня уже не слушалось", – вспоминает он.

Тогда мужчина подумал, что это конец. Но сплюнул кровь, в глазах стало проясняться, и он понял, что будет жить. Можно сказать, что пережил смерть. С тех пор как Александр осознал, что не умрет, для него начался отсчет новой жизни и новая война – уже за свое здоровье.

"Хочу спасать жизнь"

Под плотными обстрелами побратимам удалось эвакуировать Александра.

"Ребята начали оттаскивать меня за ноги, лицом по асфальту. Я помню, что сказал им, что, мол, я все понимаю, паника, но переверните меня, хотя бы лицо целым оставьте", – вспоминает он.

Александра доставили в стабилизационный пункт Бахмута, а затем в Днепр, в больницу Мечникова. Поначалу он вообще не понимал, как серьезно ранен.

"Я ночью попал в Днепр в больницу, попросил медсестру позвонить по телефону маме. Я сказал: "не волнуйся, все хорошо, я ранен, но у меня просто не работает рука", – вспоминает он.

Но все оказалось гораздо хуже. Знакомые в Днепре известили родителей Александра, что он может не выжить.

"После операции я проснулся, ко мне приходит медсестра и начинает говорить, чтобы я не сдавался, что у меня все получится, жизнь на этом не останавливается. И в тот момент я понял, что у меня не просто рука травмирована", – вспоминает он.

Пуля, попав в шею, вышла через правое плечо, перерезав спинной мозг. Сейчас у мужчины не работает 80% тела. Он может задействовать только руки и плечи.

"Я выжил и не буду сдаваться, чтобы не подвести побратимов". Интервью со снайпером, который "понял, что готов жить на коляске"
"Я выжил и не буду сдаваться, чтобы не подвести побратимов". Интервью со снайпером, который "понял, что готов жить на коляске"
"Я выжил и не буду сдаваться, чтобы не подвести побратимов". Интервью со снайпером, который "понял, что готов жить на коляске"

По словам Александра, воспринять жизнь, которая одним выстрелом врага изменилась коренным образом, было нелегко, однако поддержка родителей и сила духа позволили ему справиться.

"Нет такой операции, которая вернула бы мне мое тело. Травмы спинного мозга, разрывы никак не лечатся. Когда я узнал диагноз, то у врачей не спрашивал, буду ли ходить. Я понял, что готов жить на коляске. И на это была причина: многие сложили головы, пролили кровь и остались на той земле. А я выжил и не буду сдаваться, чтобы не подвести цель, за которую боролись мои побратимы", – говорит он.

Сейчас Александр Петренко проходит реабилитацию. Он стремится стать самостоятельным в кресле колесном и жить полноценной жизнью.

"Это реально! Я встречаю людей, которые долго передвигаются на колесном кресле, и они самостоятельны: управляют автомобилем и у них полностью обустроена жизнь. Благодаря реабилитации я к этому и иду", – объясняет Александр.

В среднем полная автономность в кресле колесном после травм спинного мозга достигается за пять лет, однако мужчина уверен, что сможет научиться быстрее, ведь жизненные планы у Александра амбициозные. Мужчина мечтает написать книгу о своем боевом пути и стать инструктором по снайпингу, потому что в кресле колесном военный уже научился стрелять.

"Через два месяца после выписки я уехал на полигон. Я пострелял из снайперской винтовки правой рукой, хотя я и левша. И на 300 метров я закрывал гонг, а на 100 метров клал кучность 5 копеек", – рассказывает воин.

"Я выжил и не буду сдаваться, чтобы не подвести побратимов". Интервью со снайпером, который "понял, что готов жить на коляске"
"Я выжил и не буду сдаваться, чтобы не подвести побратимов". Интервью со снайпером, который "понял, что готов жить на коляске"

Впрочем, главная мечта мужчины – выучиться на психолога и вытаскивать из депрессий военных, которых морально сломала травма.

"Много военнослужащих после ранения падают духом и не хотят ничего делать, не хотят жить, и их нужно из этого состояния вытаскивать. Хоть это и пафосно звучит, но своей поддержкой я хочу спасать жизнь", – говорит он.

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