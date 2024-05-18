'Я выжил и не буду сдаваться, чтобы не подвести побратимов'. Интервью со снайпером, который 'понял, что готов жить на коляске'

Ветерану Александру Петренко из Винницкой области 25 лет. В первые месяцы широкомасштабного вторжения он пошел на войну и оказался в самой горячей точке фронта – в Бахмуте. На его глазах когда-то цветущий город превратился в руину. Во время одного из штурмов позиций, спасая от гибели побратимов, военный поймал вражескую пулю и после ранения оказался в кресле колесном.

Жизнь Александра изменилась кардинально, впрочем, он уверяет, что сдаваться не собирается и планирует и дальше спасать жизнь побратимов, даже несмотря на тяжелую травму.

Своей незаурядной историей военный поделился с OBOZ.UA

Мечтал стать снайпером

До начала полномасштабной войны боевого опыта у Александра Петренко не было – только срочная служба в пограничном отряде, на которую он пошел сразу после университета. Демобилизовавшись, Александр успел еще полгода пожить гражданской жизнью. Как бывший срочник он был в оперативном резерве первой очереди, поэтому уже в мае 2022 года вступил в ряды ВСУ.

Получил должность гранатометчика, однако хотел быть снайпером.

"Топ-3 моих желаемых профессий в армии: на первом месте снайпер, на втором – боевой медик, ну и пилот истребителя", – объясняет военный.

Этой мечте суждено было сбыться.

"На одной из стрельб я показал классный результат, потому что я всегда классно стрелял, и прошел отбор на снайпера. Затем в быстром темпе Государственная пограничная служба отправила меня на месячные курсы, где я получил базу снайпинга, а потом уже самостоятельно улучшался в практике и теории. По факту я это заслужил", – рассказывает Александр Петренко.

В работе снайпера на войне нет той романтики, которую ей, как правило, приписывают. На спокойных направлениях можно пролежать 8-12 часов, прежде чем произвести тот же выстрел.

"Ты должен подготовить позиции: ту, на которой работаешь, резервную, где можно переждать, и "кукушку", чтобы враги думали, что ты там. Поэтому сначала ты работаешь всю ночь над обустройством позиций, а затем выполняешь свою работу. Обычно это наблюдение. Выстрел – это всего 10% работы снайпера, ведь нелогично на одну цель выпускать патрон и "палить" свою позицию", – объясняет он.

"Я пережил свою смерть"

В составе подразделения Александр был направлен в Бахмут, который россияне отчаянно пытались захватить.

"Бахмут тогда еще стоял, держался, и все бои велись в окрестностях, за его высотки. Когда мы заехали, там еще розы были даже целые. А потом Бахмут ровняли с землей. Не было такого момента, чтобы не работала артиллерия, минометы. Город постепенно стирали с лица земли", – рассказывает военный.

Тогда против ВСУ в этом направлении стояли наемники из частной военной кампании "Вагнер".

"Наши позиции за ночь могли штурмовать 4-5 раз группами по 15 человек. Ты косишь одну группу, а буквально через час-два идет вторая, по телам своих людей, и продвигается дальше", – говорит Александр.

Во время одного из таких штурмов мужчина получил ранения.

"Мой командир был ранен. Я стал старшим на позиции, и с левого фланга наше подразделение попало под танковый обстрел. Шесть пограничников были ранены, и срочно требовалось организовать эвакуацию. Я побежал к своему командиру, объяснил ситуацию, но он был в таком состоянии, крайне деморализованном, никаких решений не мог принимать. Я понял, что время идет на минуты и мне нужно быстро принимать решение самому. Я приказом взял 5 человек, мы выдвинулись. Шесть "трехсотых" (раненых. – Ред), к счастью, были легкими и почти все вышли на своих ногах", – вспоминает Александр.

Спасши шестерых побратимов, он лег отдохнуть, а на утро враг снова активизировался. Перед военными встала новая задача – взять штурмом позицию на АЗС. Александр снова решил взять командование на себя.

"Почему у меня было желание возглавить этот штурм? Аэроразведчики сообщили, что на заправке могут быть наши, ведь они увидели троих военнослужащих в украинской форме – только по этой причине. У меня было только желание забрать своих", – говорит мужчина.

К тому моменту он был готов к любому развитию событий, даже к смерти.

"Я не думал, что стану "трехсотым". Я считал, что я либо вернусь, либо я стану "двухсотым". И это мнение меня грело даже после ранения", – вспоминает мужчина свои чувства.

Когда Александр перебегал между позициями, в него попала пуля. За мгновение до ранения он даже видел силуэт врага, который в него стрелял.

"Пуля меня сбила, я упал лицом в землю. Хотел подняться, но тело меня уже не слушалось", – вспоминает он.

Тогда мужчина подумал, что это конец. Но сплюнул кровь, в глазах стало проясняться, и он понял, что будет жить. Можно сказать, что пережил смерть. С тех пор как Александр осознал, что не умрет, для него начался отсчет новой жизни и новая война – уже за свое здоровье.

"Хочу спасать жизнь"

Под плотными обстрелами побратимам удалось эвакуировать Александра.

"Ребята начали оттаскивать меня за ноги, лицом по асфальту. Я помню, что сказал им, что, мол, я все понимаю, паника, но переверните меня, хотя бы лицо целым оставьте", – вспоминает он.

Александра доставили в стабилизационный пункт Бахмута, а затем в Днепр, в больницу Мечникова. Поначалу он вообще не понимал, как серьезно ранен.

"Я ночью попал в Днепр в больницу, попросил медсестру позвонить по телефону маме. Я сказал: "не волнуйся, все хорошо, я ранен, но у меня просто не работает рука", – вспоминает он.

Но все оказалось гораздо хуже. Знакомые в Днепре известили родителей Александра, что он может не выжить.

"После операции я проснулся, ко мне приходит медсестра и начинает говорить, чтобы я не сдавался, что у меня все получится, жизнь на этом не останавливается. И в тот момент я понял, что у меня не просто рука травмирована", – вспоминает он.

Пуля, попав в шею, вышла через правое плечо, перерезав спинной мозг. Сейчас у мужчины не работает 80% тела. Он может задействовать только руки и плечи.

По словам Александра, воспринять жизнь, которая одним выстрелом врага изменилась коренным образом, было нелегко, однако поддержка родителей и сила духа позволили ему справиться.

"Нет такой операции, которая вернула бы мне мое тело. Травмы спинного мозга, разрывы никак не лечатся. Когда я узнал диагноз, то у врачей не спрашивал, буду ли ходить. Я понял, что готов жить на коляске. И на это была причина: многие сложили головы, пролили кровь и остались на той земле. А я выжил и не буду сдаваться, чтобы не подвести цель, за которую боролись мои побратимы", – говорит он.

Сейчас Александр Петренко проходит реабилитацию. Он стремится стать самостоятельным в кресле колесном и жить полноценной жизнью.

"Это реально! Я встречаю людей, которые долго передвигаются на колесном кресле, и они самостоятельны: управляют автомобилем и у них полностью обустроена жизнь. Благодаря реабилитации я к этому и иду", – объясняет Александр.

В среднем полная автономность в кресле колесном после травм спинного мозга достигается за пять лет, однако мужчина уверен, что сможет научиться быстрее, ведь жизненные планы у Александра амбициозные. Мужчина мечтает написать книгу о своем боевом пути и стать инструктором по снайпингу, потому что в кресле колесном военный уже научился стрелять.

"Через два месяца после выписки я уехал на полигон. Я пострелял из снайперской винтовки правой рукой, хотя я и левша. И на 300 метров я закрывал гонг, а на 100 метров клал кучность 5 копеек", – рассказывает воин.

Впрочем, главная мечта мужчины – выучиться на психолога и вытаскивать из депрессий военных, которых морально сломала травма.

"Много военнослужащих после ранения падают духом и не хотят ничего делать, не хотят жить, и их нужно из этого состояния вытаскивать. Хоть это и пафосно звучит, но своей поддержкой я хочу спасать жизнь", – говорит он.

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