Якутских 'мобиков' принудительно записали в ЧВК 'Вагнер' и бросили в Бахмут: родственник пожаловался на 'произвол'

Мобилизованных из Якутии (Россия) угрозами заставили подписать контракты с ЧВК "Вагнер" и отправили на "самые опасные участки" фронта в Бахмут. Их родные пожаловались на произвол, а правительство Якутии обратилось в минобороны и в военную прокуратуру РФ с просьбой "разобраться".

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Как сообщил депутат российской госдумы Федот Тумусов (родом из Якутии) 18 апреля, шестерых мобилизованных из 64-ю гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ заставили вступить в ряды ЧВК "Вагнер" и "Ветеран". У них забрали телефоны и повезли в Бахмут.

Речь идет о следующих военнослужащих:

1. Феофан Чукров.

2. Александр Марков.

3. Айал Саввинов.

4. Дмитрий Павлов.

5. Николай Ефремов.

6. Степан Назаров.

"Ребята в смятении и просят о поддержке и решить этот вопрос", – обратилась к Тумусову ответственная по работе с семьями мобилиованных Мегино-Кангаласского улуса Октябрина Кулешова.

По словам Тумусова, глава комитета госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов ответил ему, что "такого быть не может", однако пообещал "разобраться".

Между тем родственник Степана Назарова, мобилизованного из села Бютейдях, подтвердил эту информацию, пишет "Сибирь.Реалии".

"Степан звонил, сказал, что их угрозами заставили подписать новый контракт, и по сути они стали вагнеровцами, а не российскими военными. Сначала они сильно не возмущались, но потом им прямо сказали, что кидать будут на самые опасные участки. И не просто так от бригады, к которой их приписали, осталась четверть бойцов", – сказал Григорий Назаров.

Заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина обратилась в минобороны и в военную прокуратуру РФ "с просьбой разобраться".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Якутии семьям "мобиков" выдали туши оленей. А мэр Якутскаобъявил, что родные мобилизованных могут один раз получить бесплатный борщевой набор.

– Осенью мобилизованным в Якутии вместо снаряжения и продуктов выдали шоколадки и прокладки.

– Охотники и оленеводы из Якутии сейчас охраняют Запорожскую АЭС. Оккупанты разместили на станции оружие и технику, а вместо специалистов набрали неграмотный персонал.