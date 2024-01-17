Яровая заявила о попытках скандальной 'Трейд Гранит Инвест' сорвать поставки продовольствия для ВСУ

Скандальная компания "Трейд Гранит Инвест", которая предлагала завышенные цены на питание для Минобороны и дискредитировала Общественный антикоррупционный совет, продолжает судиться с Минобороны и срывать поставки продовольствия для ВСУ.

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Об этом сообщила Советница заместителя Министра обороны, волонтер Дана Яровая в Facebook.

"Во время вывода торгов на систему Prozorro на 2 полугодие 2023 года, была себе такая компания как "Трейд Гранит Инвест", которая по слухам ожидала и все подготовила под прямые договоры, и сидела на… стулья ровно. Но коллегиальный орган, неожиданно для них, пошел на торги на Prozorro. Во время этих торгов эта компания дала самую высокую цену, и, конечно, пролетела. Потом заваливала МО исками (мне кажется, наибольшее количество исков было от них), и уже на третьем круге переторговки, наконец, поняла, что будет только конкурентная процедура, и выиграла аж в 1 области. Во времена опальных заместителя Министра Шаповалова (находящегося в СИЗО) и начальника Департамента государственных закупок Хмельницкого (также в СИЗО) эта компания имела контрактов по питанию на 8 миллиардов гривен", – написала Ярова .

Тогда скандальный поставщик проиграл в судах всех инстанций. На 1-й квартал 2024 года компания уже по адекватным ценам выиграла торги на Prozorro, но продолжает судиться с Минобороной.

"Вышеуказанная компания выиграла по конкурентным ценам, с нормальными документами 10 лотов. Казалось бы, большой объем, работайте. Но они подали иск в суд, чтобы им передали еще пару лотов, потому что там лучшее ценовое предложение. Но ведь мы помним о 30% в одни руки и диверсификацию поставщиков в период войны. Суд встал на сторону МО. Проблема в том, что уже две недели МО, КСЛ, Тил ведет переговоры, сажает операторов на контроль поставок в режиме 24/7, снова ведет переговоры, пишет письма, выставляет претензии. Составляет акты. О чем? Правильно. О недоснабжении продуктов питания, а местами и неснабжении", – подчеркнула Ярова.

Советник заместителя Министра обороны также отметила, что Минобороны осуществляет всю необходимую претензионно-правовую работу.

"Иногда, как показывает практика, огласка действует гораздо лучше, чем иск в суде", – написала Ярова.