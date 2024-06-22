Южная Корея может предоставить Украине системы ПВО: известно детали

В Южной Корее якобы рассматривают возможность передачи Украине систем противовоздушной обороны и 155 мм артиллерийских снарядов. Объем возможной помощи Украине будет зависеть от позиции России по поводу ее отношений с КНДР.

Видео дня

Советник по национальной безопасности страны Чан Хо Джин заявил, что Южная Корея рассмотрит возможность поставок оружия Украине после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и российский диктатор Владимир Путин подписали пакт, который предусматривает взаимную обороны в случае агрессии в отношении одной из стран. Об этом пишет Yonhap.

Как напомнило издание, Путин пригрозил, что Южная Корея совершит "большую ошибку", если решит поставлять летальное оружие Украине.

"Существуют различные варианты поставок оружия, и наша позиция по недавним событиям между Россией и Северной Кореей зависит от того, как Россия подходит к развитию ситуации в будущем", – сказал южнокорейский чиновник.

Ранее Сеул поставлял Украине только нелетальное оборудование для ее войны против России в соответствии с политикой, которая запрещает поставку летального оружия странам, находящимся в состоянии войны.

Сейчас страна рассматривает возможность передать Киеву 155-мм артиллерийские снаряды, а также системы ПВО, которые необходимы Украине для защиты от российских ракетных атак.

"Официальные лица Сеула сохраняют стратегическую двусмысленность в отношении типов вооружений, рассматривая это как дипломатический шаг, направленный на то, чтобы воспользоваться возможностью оказать давление на Москву, чтобы она воздержалась от передачи ключевых военных технологий Пхеньяну", – пишет издание.

Как сообщал OBOZ.UA, в Институте изучения войны отметили, что диктаторские правительства страны-агрессора России и Северной Кореи сформулировали соглашение как доказательство их взаимной поддержки в рамках совместной борьбы против западных стран. Так они показали, что обе имеют общую цель – бросить вызов Западу и текущему мировому порядку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!