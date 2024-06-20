Южная Корея пересмотрит вопрос поставки оружия в Украину – Yonhap

В Южной Корее намерены пересмотреть вопрос поставок оружия в Украину. Примечательно, что такое решение было принято после того, как российский диктатор Владимир Путин посетил диктатора КНДР Ким Чен Ына.

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Представитель южнокорейского президента намекнул, что поставки систем вооружения для ВСУ могут быть увеличены в будущем. Об этом сообщает издание Yonhap.

Правительство Южной Кореи раскритиковал сделку между Россией и Северной Кореей. Также в Сеуле подчеркнули, что намерены пересмотреь вопрос военной помощи Украине.

"Правительство четко подчеркивает, что любое сотрудничество, которое прямо или косвенно помогает Северной Корее увеличить свою военную мощь, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и подлежит мониторингу и санкциям со стороны международного сообщества", – говорится в заявлении канцелярии президента, добавив, что такое нарушение ухудшит отношения Сеула с Москвой.

Примечательно, что ранее Южная Корея колебалась, продавать ли Соединенным Штатам боеприпасы, которые могла бы использовать Украина в борьбе против РФ. Вашингтон подталкивал Сеул к вооружению украинской армии, но Южная Корея сопротивлялась, ссылаясь на свою политику не поставлять оружие странам, находящимся в состоянии войны.

Напомним, министр обороны Великобритании Грант Шеппс выразил убеждение, что визит российского диктатора в Северную Корею является предупреждением для мира. По его словам, новая ось тирании работает над тем, что

Как сообщал OBOZ.UA, директор программы российских и беларусских студий аналитического центра "Украинская призма" Ярослав Черногор считает, что глобальных последствий для Путина соглашение с Ким Чен Ином не будет иметь. Вместе с тем любые связи с другими странами играют на усиление России.

Ранее сообщалось, что диктаторские правительства страны-агрессора России и Северной Кореи сформулировали соглашение как доказательство их взаимной поддержки в рамках совместной борьбы против западных стран. Так они показали, что обе имеют общую цель – бросить вызов Западу и текущему мировому порядку.

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