Южная Корея предоставит Украине машины для прорыва минных заграждений K600 Rhino: что о них известно

Южная Корея предоставит Украине машины для прорыва минных заграждений K600 Rhino. Хотя это и не летальное оружие, но самое боевое из того, что Сеул пока что поставил Украине.

Об этом сообщает южнокорейское издание The Chosun Ilbo. Rhino – это отечественный тральщик, который либо зачищает тыл, либо расчищает пути через минное поле на линии фронта.

"Недавно правительство решило как можно скорее отправить в Украину два тральщика в дополнение к ранее поставленной партии старых миноискателей", – сообщил источник в правительстве.

Он уточнил, что это решение приняли, учитывая обещания президента Юн Сок Йоля поддержать Киев.

Примечательно, что такое решение Сеул принял после встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным, где, как полагают, обе стороны заключили сделку по продаже оружия. Но опасаясь реакции России, правительство Кореи попросит Украину использовать транспортные средства только для гуманитарных операций.

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K600 Rhino, построенный на шасси K1A1, впервые поступил на вооружение в 2020 году и оснащен новейшим оборудованием для обнаружения и разминирования. Машина включает в себя плуг для разминирования и копающую стрелу, встроенную в корпус танка. Эта уникальная способность позволяет ему разминировать и преодолевать различные препятствия, обеспечивая безопасные маршруты передвижения.

Напомним, правительство Южной Кореи решило выделить 2,3 миллиарда долларов США на послевоенное восстановление Украины. Первая часть суммы (300 миллионов) будет получена Киевом в 2024 году на гуманитарные нужды.

Как писал OBOZREVATEL:

– Президент и первая леди Южной Кореи приезжали в Украину 15 июля 2023 года. Юн Сок Ель и его жена Ким Кон Хи посетили не только столицу, но и Бучу и Ирпень под Киевом, а также встретились с Владимиром и Еленой Зеленскими.

– В The Washington Post ранее заявляли, что южнокорейское правительство планировало передать Силам обороны Украины сотни тысяч артиллерийских снарядов через США.

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