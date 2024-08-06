Z-паблики заявили о прорыве границы в Курской области 'силами ВСУ': россияне в истерике вспоминают о 'Киеве за три дня'

Утром 6 августа российские пропагандисты начали распространять информацию о том, что украинские военные якобы прорвали границу в Курской области. В РФ заявляют, что информация об атаках ВСУ поступает из Суджанского и Кореневского районов.

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В свою очередь граждане страны-террориста России устроили истерику в сети. Об этом пишут пропагандистские Telegram-каналы.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов выдал, что пограничная служба ФСБ не допустила прорыва границы. Чиновник утверждает, что информация об атаках ВСУ поступает из Суджанского и Кореневского районов.

В свою очередь кремлевские пропагандисты заявили, что боевые действия идут на нескольких участках государственной границы. В РФ утверждают, что ВСУ якобы перешли участок границы малой группой на несколько сотен метров.

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