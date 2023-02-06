За 10 месяцев потерял около 30 кг: сестра вернувшегося из плена военного рассказала о его состоянии

Один из защитников Киевщины по имени Максим, вернувшийся из российского плена во время обмена 4 февраля, за 10 месяцев неволи потерял 30 кг веса. Боец, как и его товарищи по несчастью, практически не получал пищи и питья, а также не бывал на открытом воздухе.

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Об этом в эфире телеканала "Киев" рассказала сестра военного Ирина Мещерякова. По ее словам, в камере, где находился брат, было 14 человек (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Им давали меньше 2 чашек еды ежедневно. И по 4 чашки теплого питья на 14 человек 3 раза в день", – рассказала женщина.

Худшим она назвала то, что до лета военный ни разу не бывал на свежем воздухе.

"Им давали меньше 2 чашек еды ежедневно. И по 4 чашки теплого питья на 14 человек 3 раза в день", – добавила женщина.

Напомним: 4 февраля в результате очередного обмена пленными между Украиной и Россией удалось вернуть домой 116 украинских защитников, среди которых были защитники Мариуполя, херсонские партизаны, снайперы из Бахмутского направления и другие.

Как сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, среди тех, кого удалось вырвать из плена россиян, было 87 воинов ВСУ, двое из которых – из ССО. Восемь бойцов ТРО, семеро из Нацгвардии, шестеро из Нацполиции, пятеро из ГНСУ, двое из ВМС и один представитель ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– среди украинцев, вернувшихся домой 4 февраля, – бывший ресторатор родом из Донецка Макс Колесников, ушедший защищать Украину еще в начале российской агрессии – в 2015 году. Он обрадовался фрукту, который увидел впервые за год. Оккупанты кормили пленных ужасной пищей;

– Государственная пограничная служба Украины показала трогательное видео возвращения из российского плена защитника Гостомеля Киевской области. Люди, ожидавшие его, буквально прыгали от счастья.

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