За четыре дня Силы обороны ''демилитаризовали'' 6 складов с боеприпасами и 5 баз оккупантов

Потери страны-агрессора России на войне в Украине увеличиваются стремительными темпами. За последние четыре дня Вооруженные силы нашего государства успешно провели операции по "демилитаризации" РФ.

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Украинские защитники атаковали врага, ликвидировав шесть складов с боеприпасами и пять баз оккупантов (чтобы посмотреть карту "демилитаризации" врага, доскролльте страницу до конца). Ресурсы "второй армии мира" сократились в трех областях нашей страны.

В частности, российские военные преступники понесли потери в Херсонском, Запорожском и Луганском регионах:

– Херсонский район – минус три склада с боеприпасами;

– Васильевка (Запорожская область) – уничтожен штаб врага;

– Мелитопольский район – ликвидирован склад с оружием;

– Каланчацкий район (Херсонская область) – минус база оккупантов;

– Токмак (Запорожская область) – ВСУ стерли с лица земли и склад, и базу оккупантов;

– Рубежное (Луганская область) – уничтожена база оккупантов;

– Каховский район (Херсонская область) – ликвидирован склад с оружием РФ;

– Сватовской район (Луганская область) – уничтожена база оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военнослужащие продолжают сокращать численность путинской армии с помощью различных приспособлений. В очередной раз бойцам ВСУ пригодился дрон, с помощью которого они удачно "охотились" на оккупантов.

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