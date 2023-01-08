За четыре дня Силы обороны "демилитаризовали" 6 складов с боеприпасами и 5 баз оккупантов
Потери страны-агрессора России на войне в Украине увеличиваются стремительными темпами. За последние четыре дня Вооруженные силы нашего государства успешно провели операции по "демилитаризации" РФ.
Украинские защитники атаковали врага, ликвидировав шесть складов с боеприпасами и пять баз оккупантов (чтобы посмотреть карту "демилитаризации" врага, доскролльте страницу до конца). Ресурсы "второй армии мира" сократились в трех областях нашей страны.
В частности, российские военные преступники понесли потери в Херсонском, Запорожском и Луганском регионах:
– Херсонский район – минус три склада с боеприпасами;
– Васильевка (Запорожская область) – уничтожен штаб врага;
– Мелитопольский район – ликвидирован склад с оружием;
– Каланчацкий район (Херсонская область) – минус база оккупантов;
– Токмак (Запорожская область) – ВСУ стерли с лица земли и склад, и базу оккупантов;
– Рубежное (Луганская область) – уничтожена база оккупантов;
– Каховский район (Херсонская область) – ликвидирован склад с оружием РФ;
– Сватовской район (Луганская область) – уничтожена база оккупантов.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военнослужащие продолжают сокращать численность путинской армии с помощью различных приспособлений. В очередной раз бойцам ВСУ пригодился дрон, с помощью которого они удачно "охотились" на оккупантов.
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