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За год полномасштабной войны Россия нанесла 255 ударов по объектам электроэнергетики Украины. Инфографика

София Закревская
War
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За год полномасштабной войны Россия нанесла 255 ударов по объектам электроэнергетики Украины. Инфографика

С начала полномасштабной войны Россия нанесла 255 ударов по объектам электроэнергетики Украины. Пик этих атак пришелся на октябрь 2022 года – тогда было нанесено 82 удара. Затем после уменьшения интенсивности обстрелов украинской инфраструктуры в ноябре оккупанты снова активизировались в декабре (45 ударов).

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Меньше всего обстрелов зафиксировано в августе – в том месяце их было всего три. Инфографику относительно обстрелов с 24 февраля 2022-го по 20 февраля 2023-го публикует государственное предприятие "НАЭК "Энергоатом" в Telegram.

Чаще всего под вражеским огнем оказывалась инфраструктура Киевщины (22 удара, из них 12 – по Киеву) и Днепропетровщины (также 22 обстрела). В Харьковской и Донецкой областях за год зафиксировано по 20 ударов по объектам электроэнергетики.

За год полномасштабной войны Россия нанесла 255 ударов по объектам электроэнергетики Украины. Инфографика

На Запорожье было 16 ударов по энергетической инфраструктуре, в Сумской – 14, на Виннитчине – 13, во Львовской – 12, а на Одесщигн – 8. Объекты в Херсонской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях оккупанты атаковали по пять раз.

В Ривненской и Николаевской областях было по четыре удара, в Полтавской и Волынской – по три, а в Черниговской и Луганской – по два.

Меньше всего россияне обстреливали энергоинфраструктуру в Черкасской, Черновицкой и Закарпатской областях – по одному разу в каждом из регионов. В Тернопольской области за год полномасштабной агрессии РФ такие удары вообще не зафиксированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, по подсчетам "Укрэнерго", РФ выпустила более тысячи ракет и дронов по энергосистеме Украины. Из них более 200 достигли цели. Несмотря на это, энергосистеме все же удалось устоять – во многом благодаря уже имеющимся запасам оборудования.

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