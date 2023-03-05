За год полномасштабной войны Россия нанесла 255 ударов по объектам электроэнергетики Украины. Инфографика

С начала полномасштабной войны Россия нанесла 255 ударов по объектам электроэнергетики Украины. Пик этих атак пришелся на октябрь 2022 года – тогда было нанесено 82 удара. Затем после уменьшения интенсивности обстрелов украинской инфраструктуры в ноябре оккупанты снова активизировались в декабре (45 ударов).

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Меньше всего обстрелов зафиксировано в августе – в том месяце их было всего три. Инфографику относительно обстрелов с 24 февраля 2022-го по 20 февраля 2023-го публикует государственное предприятие "НАЭК "Энергоатом" в Telegram.

Чаще всего под вражеским огнем оказывалась инфраструктура Киевщины (22 удара, из них 12 – по Киеву) и Днепропетровщины (также 22 обстрела). В Харьковской и Донецкой областях за год зафиксировано по 20 ударов по объектам электроэнергетики.

На Запорожье было 16 ударов по энергетической инфраструктуре, в Сумской – 14, на Виннитчине – 13, во Львовской – 12, а на Одесщигн – 8. Объекты в Херсонской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях оккупанты атаковали по пять раз.

В Ривненской и Николаевской областях было по четыре удара, в Полтавской и Волынской – по три, а в Черниговской и Луганской – по два.

Меньше всего россияне обстреливали энергоинфраструктуру в Черкасской, Черновицкой и Закарпатской областях – по одному разу в каждом из регионов. В Тернопольской области за год полномасштабной агрессии РФ такие удары вообще не зафиксированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, по подсчетам "Укрэнерго", РФ выпустила более тысячи ракет и дронов по энергосистеме Украины. Из них более 200 достигли цели. Несмотря на это, энергосистеме все же удалось устоять – во многом благодаря уже имеющимся запасам оборудования.

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