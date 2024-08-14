"За счастье своего народа стоит сражаться": разведчик "Сопрано" рассказал, почему приехал из Италии воевать в Украине. Видео

В рядах Главного управления разведки Министерства обороны Украины против российских оккупантов сражается 26-летний военнослужащий с позывным "Сопрано". Он долгие годы жил в Италии, хотя его родители – этнические украинцы.

Видео дня

После начала полномасштабного вторжения мужчина занялся волонтерством, помогал украинским беженцам в Италии. В начале 2024-го решил присоединиться к боевому подразделению Сил обороны. Об этом воин рассказал в интервью Kyiv Post.

"Сопрано" признался, что даже начал ассимилироваться. Образование он получил в Италии, с этой страной, ее культурой была связана его социальная жизнь. Однако дома он слышал "микс" итальянского, украинского и русского языков, обсуждал ситуацию в Украине, ее политику. Самостоятельно начал слушать украинскую музыку, смотреть украинские фильмы, и это помогало учить украинский язык.

"Я всегда думал об Украине", – признался 26-летний защитник.

Когда началась большая война, он не смог сидеть сложа руки. Мужчина решил, что его знание иностранных языков поможет пригодиться в помощи беженцам. Поволонтерив, он все же решил приехать в Украину.

"Я захотел присоединиться к надежному подразделению, пойти в бой, принести какую-то пользу, чтобы победить в этой войне. Со временем я рассказал об этом моему отцу. Ему это, скажем так, не очень понравилось, но он меня поддержал, потому что это мой выбор... Потому что за счастье нашего народа следует бороться", – сказал "Сопрано".

Некоторое время он выбирал подразделение, в котором хотел бы служить, и решил вступить в ряды Международного легиона ГУР МО. Прошел обучение и уже уже участвовал в нескольких миссиях вместе с собратьями.

"Я планирую свое будущее провести в Украине, быть активным, бороться за свою землю и свой народ. Я хочу увидеть, как моя страна становится красивее, развитее, как растет ее влияние в мире – в политике, в культуре, в музыке", – сказал разведчик.

Как сообщал OBOZ.UA, иностранцы более чем из 50 стран мира с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину присоединились к Международному легиону ГУР МО. Интервью нашего издания с военнослужащим этого подразделения можно почитать по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!