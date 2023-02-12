За сутки 424 артобстрела: в ВСУ назвали самое горячее после Бахмута направление

Самым горячим участком фронта в Украине после Бахмута сегодня является Лиманское направление в Луганской области. За последние сутки там произошло 424 обстрела и 23 боестолкновения.

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Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый. По его словам, враг понес там значительные потери: ликвидированы 69 оккупантов убитыми и 126 ранеными.

Кроме того, украинские защитники потеряли ряд техники, в частности танки Т-72, один бронеавтомобиль "Тигр", миномет "Тюльпан" и две САУ "Пион".

Напомним, владелец ЧВК "Вагнер" российский бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы взяли под контроль поселок Красная Гора в Бахмутском районе Донецкой области. В Генштабе ВСУ этого не подтверждают.

Красную Гору якобы захватили 12 февраля штурмовые отряды "вагнеровцев". На опубликованных кадрах под плотным огнем защитников Украины они хвастаются, что занимают новые позиции.

В аналитике Института изучения войны сообщили, что наступательные операции российской оккупационной армии в Донецкой области и Сватово-Кременском направлении не имеют оперативного значения. Более того, путинская армия несет огромные потери личного состава и техники, однако не может сдвинуть линию фронта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ВСУ продолжают героически держать оборону в Бахмуте Донецкой области. Там все время продолжаются артиллерийские дуэли и ведутся кровавые стрелковые бои на очень коротких дистанциях;

– также российские оккупанты регулярно пытаются вернуть себе контроль над городом Купянск на Харьковщине. Этот населенный пункт важен для россиян с позиции логистики.

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