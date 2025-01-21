За сутки на фронте произошло 152 боевых столкновения, поражены 11 пунктов управления врага – Генштаб

За прошедшие сутки на линии фронта произошло 152 боевых столкновения. Из них более 70 зафиксировано на Покровском направлении.

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Тем временем украинские ракетчики, артиллеристы и авиация поразили ряд вражеских целей, в том числе 11 пунктов управления российской армии.

"За прошедшие сутки зафиксировано 152 боевых столкновения. По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара (пять ракет), 72 авиационных удара, сбросив 111 КАБ, применил 2653 дрона-камикадзе. Кроме того, совершил почти пять тысяч обстрелов, из них 91 – из РСЗО", – отметили в Генштабе.

Россияне наносили авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Новоегоровка, Зеленая Долина, Дробышево, Николаевка, Ступочки, Константиновка, Екатериновка, Перше Травня, Троянды, Покровск, Константинополь, Новополь и Пятихатки.

А украинские воины уничтожали законные военные цели. За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 22 района сосредоточения личного состава и техники, 11 пунктов управления, 10 артиллерийских систем, четыре средства противовоздушной обороны, четыре склада военно-технического имущества (боеприпасы, ГСМ), а также девять других важных объектов российских захватчиков.

На Харьковском направлении произошло три боевых столкновения неподалеку от Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Колесниковки, Лозовой и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Надии, Новоегоровки, Макеевки, Копанок, Невского, Тернов и в направлении Заречного.

На Северском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Верхнекаменское.

На Краматорском направлении зафиксировано девять боестолкновений в районе Часова Яра и в направлении Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак неподалеку от Торецка, Крымского, Дылеевки, Щербиновки и Озаряновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 73 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Проминь, Елизаветовка, Мирноград, Котлино, Надиевка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное.

На Новопавловском направлении остановлено семь штурмовых действий противника, захватчик пытался идти на позиции украинских подразделений в районе Константинополя, Разлива, Великой Новоселки и в направлении Привольного.

На Приднепровском направлении российские захватчики предприняли четыре безрезультатных попытки штурмовать позиции наших подразделений в островной зоне дельты Днепра.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 11 атак российских захватчиков.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за минувшие сутки противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", – заверили в Генштабе.

Напомним, накануне потери российских захватчиков за сутки составили 1600 человек. Также украинские воины обезвредили 12 танков, 23 боевые бронированные машины, 60 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, 130 БпЛА оперативно-тактического уровня, 194 единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники оккупантов.

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