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За сутки на фронте произошло 152 боевых столкновения, поражены 11 пунктов управления врага – Генштаб

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
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За сутки на фронте произошло 152 боевых столкновения, поражены 11 пунктов управления врага – Генштаб

За прошедшие сутки на линии фронта произошло 152 боевых столкновения. Из них более 70 зафиксировано на Покровском направлении.

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Тем временем украинские ракетчики, артиллеристы и авиация поразили ряд вражеских целей, в том числе 11 пунктов управления российской армии.

"За прошедшие сутки зафиксировано 152 боевых столкновения. По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара (пять ракет), 72 авиационных удара, сбросив 111 КАБ, применил 2653 дрона-камикадзе. Кроме того, совершил почти пять тысяч обстрелов, из них 91 – из РСЗО", – отметили в Генштабе.

Россияне наносили авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Новоегоровка, Зеленая Долина, Дробышево, Николаевка, Ступочки, Константиновка, Екатериновка, Перше Травня, Троянды, Покровск, Константинополь, Новополь и Пятихатки.

А украинские воины уничтожали законные военные цели. За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 22 района сосредоточения личного состава и техники, 11 пунктов управления, 10 артиллерийских систем, четыре средства противовоздушной обороны, четыре склада военно-технического имущества (боеприпасы, ГСМ), а также девять других важных объектов российских захватчиков.

На Харьковском направлении произошло три боевых столкновения неподалеку от Волчанска.

За сутки на фронте произошло 152 боевых столкновения, поражены 11 пунктов управления врага – Генштаб

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Колесниковки, Лозовой и Загрызово.

За сутки на фронте произошло 152 боевых столкновения, поражены 11 пунктов управления врага – Генштаб

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Надии, Новоегоровки, Макеевки, Копанок, Невского, Тернов и в направлении Заречного.

За сутки на фронте произошло 152 боевых столкновения, поражены 11 пунктов управления врага – Генштаб

На Северском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Верхнекаменское.

За сутки на фронте произошло 152 боевых столкновения, поражены 11 пунктов управления врага – Генштаб

На Краматорском направлении зафиксировано девять боестолкновений в районе Часова Яра и в направлении Ступочек.

За сутки на фронте произошло 152 боевых столкновения, поражены 11 пунктов управления врага – Генштаб

На Торецком направлении враг совершил 17 атак неподалеку от Торецка, Крымского, Дылеевки, Щербиновки и Озаряновки.

За сутки на фронте произошло 152 боевых столкновения, поражены 11 пунктов управления врага – Генштаб

На Покровском направлении наши защитники остановили 73 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Проминь, Елизаветовка, Мирноград, Котлино, Надиевка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное.

За сутки на фронте произошло 152 боевых столкновения, поражены 11 пунктов управления врага – Генштаб

На Новопавловском направлении остановлено семь штурмовых действий противника, захватчик пытался идти на позиции украинских подразделений в районе Константинополя, Разлива, Великой Новоселки и в направлении Привольного.

За сутки на фронте произошло 152 боевых столкновения, поражены 11 пунктов управления врага – Генштаб

На Приднепровском направлении российские захватчики предприняли четыре безрезультатных попытки штурмовать позиции наших подразделений в островной зоне дельты Днепра.

За сутки на фронте произошло 152 боевых столкновения, поражены 11 пунктов управления врага – Генштаб

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 11 атак российских захватчиков.

За сутки на фронте произошло 152 боевых столкновения, поражены 11 пунктов управления врага – Генштаб

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за минувшие сутки противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", – заверили в Генштабе.

Напомним, накануне потери российских захватчиков за сутки составили 1600 человек. Также украинские воины обезвредили 12 танков, 23 боевые бронированные машины, 60 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, 130 БпЛА оперативно-тактического уровня, 194 единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники оккупантов.

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