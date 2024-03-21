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За сутки на фронте произошло 70 боевых столкновений, враг не оставляет попыток выбить ВСУ из плацдарма на левобережье Херсонщины – Генштаб

Алексей Лютиков
War
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За сутки на фронте произошло 70 боевых столкновений, враг не оставляет попыток выбить ВСУ из плацдарма на левобережье Херсонщины – Генштаб

Российская террористическая армия продолжает атаковать по всей линии фронта в попытке прорвать оборону украинских войск. За прошедшие сутки 20 марта произошло 70 боевых столкновений.

В течение суток путинские террористы нанесли 4 ракетных и 69 авиационных ударов, а также совершили 123 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненые. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 21 марта.

Под авиационными ударами были населенные пункты Гриценково, Поповка, Великая Писаревка Сумской области; Александровка, Казачья Лопань и Ветеринарное Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Ивановка, Терны, Раздолевка, Веселое, Свято-Покровское, Северск, Колодцы, Лиман, Очеретино, Урожайное, Максимовка, Докучаевск, Новомихайловка, Водяное, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка Запорожской области; Антоновка Херсонской области. Под артиллерийским огнем было около 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 17 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Золотаровка Луганской области и Ямполевка, Терны, Раздолевка, Веселое Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.

За сутки на фронте произошло 70 боевых столкновений, враг не оставляет попыток выбить ВСУ из плацдарма на левобережье Херсонщины – Генштаб

На Бахмутском направлении нашими защитниками отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Тоненькое, Первомайское, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

За сутки на фронте произошло 70 боевых столкновений, враг не оставляет попыток выбить ВСУ из плацдарма на левобережье Херсонщины – Генштаб

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг при поддержке авиации 24 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 7 раз при поддержке авиации атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки осуществлено 3 атаки на позиции наших войск на левом берегу Днепра.

За сутки на фронте произошло 70 боевых столкновений, враг не оставляет попыток выбить ВСУ из плацдарма на левобережье Херсонщины – Генштаб

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по складу боеприпасов противника.

Напомним, утром 21 марта во время масштабной российской ракетной атаки мощные взрывы прогремели в Киеве и вблизи области. Силы ПВО работали над уничтожением вражеских целей, однако произошло и попадание в Святошинском и Шевченковском районах – пострадали десять человек, в частности ребенок.

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