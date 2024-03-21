За сутки на фронте произошло 70 боевых столкновений, враг не оставляет попыток выбить ВСУ из плацдарма на левобережье Херсонщины – Генштаб

Российская террористическая армия продолжает атаковать по всей линии фронта в попытке прорвать оборону украинских войск. За прошедшие сутки 20 марта произошло 70 боевых столкновений.

В течение суток путинские террористы нанесли 4 ракетных и 69 авиационных ударов, а также совершили 123 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненые. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 21 марта.

Под авиационными ударами были населенные пункты Гриценково, Поповка, Великая Писаревка Сумской области; Александровка, Казачья Лопань и Ветеринарное Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Ивановка, Терны, Раздолевка, Веселое, Свято-Покровское, Северск, Колодцы, Лиман, Очеретино, Урожайное, Максимовка, Докучаевск, Новомихайловка, Водяное, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка Запорожской области; Антоновка Херсонской области. Под артиллерийским огнем было около 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 17 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Золотаровка Луганской области и Ямполевка, Терны, Раздолевка, Веселое Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими защитниками отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Тоненькое, Первомайское, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг при поддержке авиации 24 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 7 раз при поддержке авиации атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки осуществлено 3 атаки на позиции наших войск на левом берегу Днепра.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по складу боеприпасов противника.

Напомним, утром 21 марта во время масштабной российской ракетной атаки мощные взрывы прогремели в Киеве и вблизи области. Силы ПВО работали над уничтожением вражеских целей, однако произошло и попадание в Святошинском и Шевченковском районах – пострадали десять человек, в частности ребенок.

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