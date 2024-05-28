За военными учениями следит разведка: в Госпогранслужбе оценили текущие угрозы со стороны Беларуси

В Беларуси проходят совместное со страной-агрессором Россией обучение военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. За происходящим в соседней стране пристально следит украинская разведка.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона "Единые новости". Он отметил, что угрозы со стороны РБ пока нет.

"За последнее время на границе с Беларусью какие-либо действия в отношении Украины с этой территории не фиксировались, у РФ нет там подразделений сухопутной составляющей, которые могли бы в настоящее время нести угрозу нашей стране", - сказал Демченко.

Он отметил, что подразделения разведки Минобороны и ГНСУ следят за происходящим на территории Беларуси, в частности, за проведением любых военных учений, чтобы понимать, насколько они могут представлять угрозу Украине.

"Но сейчас какого-либо изменения ситуации мы не наблюдаем", – отметил Демченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Беларусь прилетели два военных вертолета РФ. На аэродроме "Барановичи", где они приземлились, также присутствуют два разведывательных российских самолета Су-24МР и по меньшей мере четыре истребителя Су-30СМ ВКС РФ.