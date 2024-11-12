'Забрали бензопилы, ботинки': на Белгородщине пожаловались на мародерство войск Путина. Перехват ГУР

Жители Белгородской области жалуются на воровство и мародерство со стороны российских оккупантов. Граждане РФ заявляют, что путинские захватчики выносят из домов мирных жителей хозяйственное оборудование и даже обувь.

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При этом людей заставляют оплачивать коммунальные услуги. Об этом говорится в перехвате Главного управления разведки Минобороны Украины.

Двое жителей Белгородщины в телефонном разговоре обсудили факты мародерства со стороны захватчиков в населенном пункте Колотиловка. Россиянин пожаловался, что военные украли у местных жителей бензопилы и ботинки.

Также местный мужчина возмущается приказом оплачивать газ, потребленный российскими военными, которые выгнали людей и заняли их дома.

"Нас выгнали и заставляют платить. Мы ведь там не живем – за что мы будем платить? Пошли они на…", – заявил житель Белгородской области.

Напомним, жители Курской области жалуются, что родные российские военные грабят их дома, пока люди находятся в эвакуации. Российские солдаты вскрывают двери квартир, частных домов, выносят все ценные вещи, а то, что не могут забрать, ломают. Также разграблены магазины, автозаправочные станции, даже больницы. Хотя официально местные власти, как всегда, все отрицают.

Ранее сообщалост, что жители поселка Коренево в Курской области жалуются на мародерство со стороны солдат российской армии. По словам местных, военные взломали почти все квартиры и вынесли все ценные вещи.

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