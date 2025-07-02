Действительно, зачем? Они нужны больше Пентагону.

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Американцы проводят ревизию своих запасов. Потому что они не знают, сколько у них ракет – 100 тыс. или миллион.

И во время усиленных воздушных атак России, когда наша противовоздушная оборона работает на пределе, Пентагон будет заниматься бухгалтерией.

Далее текст на языке оригинала.

Особливо не вистачає в Пентагоні 155 мм гаубичних боєприпасів з дальністю 70 км, чи ракет до "Himars" з дальністю 150 км.

Ну все зрозуміло, може Панама завтра перейде кордони США і треба буде відбивати їх атаки. Ну а ракети к "Patriot", ракети земля-повітря, Штатам більш потрібні, ніж українцям, котрих бомбардують кожен день.

А може через років 15-20 вони знадобляться Пентагону?!

Спершу інформація про це зʼявилася в виданні "Politico", потім її підтвердила заступниця прес-секретаря Білого дому Анна Келлі.

Наскільки це критично для України?

По-перше, ми не знаємо, скільки цих ракет є у нас, це воєнна таємниця.

По-друге, можна сподіватись, що Трамп завтра прокинеться і скаже,що нічого подібного він не знає.

Ну, а коли рішення дійсно прийнято, то це політичне рішення.

Трамп хоче щось добитись від України.

І тому вкотре треба зрозуміти, що нам потрібно розробляти і масштабувати виробництво своєї зброї. Те, що треба було робити ще 5 років тому, будемо надіятись, почало робитися зараз.

Особливо треба обʼєднувати зусилля з німецьким "Iris t", з норвезьким "NASANS", співпрацювати з Францією.

Можливості в Європі є.

Головна наша проблема, що ми зациклені на західну допомогу, котра нам дійсно потрібна, і не можемо чи не хочемо задіяти наші внутрішні ресурси.

Наші дрони вже можуть поражати цілі на відстані 1200 км.

Нам потрібні нові види озброєння, такі як дрони-перехоплювачі шахедів, ракети к зенітним комплексам… Все є в одиничних розробках, а від держави потрібно почати їх серійний випуск.

І взагалі – і протиповітряна оборона, і успіхи на фронті – це процес комплексний, і не тільки дронами вирішується.

Приватні фірми дають ідеї, випускають одиничні зразки, а задача держави запускати їх в серійне виробництво.

Від цього залежить багато чого, в тому числі і наша свобода.

Бо надіятись тільки на цих хлопців, котрі сьогодні цілуються, а завтра ворогують, треба з

обережністю.