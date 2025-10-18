Зачем ВСУ нужны ракеты "Томагавк": в ISW объяснили ключевую роль

Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу обменять украинские дроны на американские ракеты "Томагавк". И президент США не отверг идею проведения такого "обмена", хотя стороны "договорились публично не комментировать" вопрос "Томагавков".

Настойчивость Киева в вопросе получения этих американских ракет, в котором Вашингтон пока отказывает, объясняется просто: с их помощью Украина сможет не только дотянуться до важных военных целей вроде производства "Шахедов" в Татарстане, но и нанести им серьезный ущерб. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

Зачем Украине "Томагавки"

Вопрос возможной передачи Украине американских ракет "Томагавк", о которой много говорили в последнее время, ожидаемо стал одной из тем переговоров между Зеленским и Трампом во время встречи в Белом доме в пятницу, 17 октября.

Президент США, который еще недавно заявлял, что "почти принял решение" относительно таких поставок, после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным снова заговорил об уверенности в своей способности завершить войну и о том, что и Зеленский, и Путин одинаково хотят положить конец российско-украинской войне.

На это Зеленский заверил, что остается открытым к двусторонней или трехсторонней встрече с Путиным. Также он поднял вопрос "Томагавков", подчеркнув, что Украина заинтересована в приобретении этих американских ракет. Киев планирует использовать их вместе с украинскими ударными беспилотниками дальнего радиуса действия для ударов по военным целям на российской территории.

"Зеленский отметил, что для поражения законных российских военных целей нужны ракеты в сочетании с "тысячами беспилотников", и что Украина еще не имеет достаточного количества ракет. Ракеты могут нести больше полезной нагрузки и лететь с большей скоростью, чем ударные беспилотники дальнего радиуса действия, что увеличивает их шансы проникнуть через "зонтик" противовоздушной обороны России и нанести больше вреда ценным, лучше защищенным военным объектам", – говорится в материале.

По оценкам аналитиков ISW, дальнобойность и значительная полезная нагрузка американских ракет "Томагавк" позволят украинским военным нанести значительный ущерб ключевым российским военным объектам, расположенным далеко вглубь российской территории. Среди таких объектов – производство "Шахедов" в Елабуге и авиабаза "Энгельс-2" в Саратовской области, откуда взлетают для запусков ракет по украинским городам российские стратегические бомбардировщики.

"Украина, вероятно, может значительно ухудшить военный потенциал России, атакуя уязвимую подгруппу ключевых районов тыловой поддержки, таких как Елабуга и Энгельс, которые поддерживают и обеспечивают операции России на передовой и кампанию дальнобойных ударов по Украине", – очертили в ISW настоящий путь к миру и завершению кровопролития, о котором говорит Трамп.

В Овальном кабинете Зеленский предложил Трампу обменять дроны украинского производства на американские "Томагавки" – и американский президент выразил заинтересованность в таком обмене, отметили аналитики.

Они также отметили, что сейчас Вашингтон и Киев ведут переговоры о соглашении, по которому Украина продаст "миллионы испытанных боевых беспилотников" Соединенным Штатам в обмен на покупку оружия у США.

По итогам переговоров Зеленский заявил журналистам, что они с Трампом говорили о возможных будущих поставках ракет "Томагавк" Украине, но договорились публично о них не упоминать.

А вот издание Axios со ссылкой на "информированные о встрече источники" отметило, что во время встречи Трамп отказал Зеленскому в поставках "Томагавков", отметив, что США пока не планируют таких шагов.

Публично же Трамп после переговоров призвал Путина и Зеленского как можно быстрее прекратить войну и "объявить каждому о своей победе".

Как писал OBOZ.UA, в пятницу, 17 октября, в Белом доме состоялась встреча Трампа и Зеленского. По ее итогам президент Украины согласился на прекращение войны по линии фронта, а также уточнил, при каком условии готов обсуждать вопрос территорий.

Со своим "резюме" переговоров выступил также Трамп, который снова заговорил о "сделке".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!