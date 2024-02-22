Задержка с помощью Украине не дала России преимущества в войне – Госдеп

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки уверены, что армия России не получила преимущества в войне против Украины на фоне захвата Авдеевки. Также там считают, что несостоятельность американского Конгресса принять законопроект с дополнительной помощью для Киева не дала россиянам значительного преимущество на передовой.

Об этом сказал представитель Госдепа Мэтью Миллер на брифинге в Вашингтоне в среду, 21 февраля, передает Укринформ. Он напомнил об успехах Вооруженных сил Украины, в частности, в Черном море.

В ответ на вопрос, считает ли администрация США, что у России теперь есть преимущество на фронте, Миллер сказал: "Мы не считаем так совсем".

Он согласился, что захват оккупационных российских войск Авдеевки мог произойти из-за того, что Украина "не смогла должным образом обеспечить вооружением свои войска" в основном из-за отказа Конгресса продолжать поддержку Украины в ее борьбе против агрессора. Однако также Украина, по словам чиновника, имеет и успехи.

"Но мы также видим, как у Украины есть значительные успехи на поле боя, особенно в Черном море, где они оттеснили российский флот, открыли новый судоходный коридор, который позволил им экспортировать не только пшеницу и другие зерновые, но также промышленные товары через Черное море" , – отметил Миллер.

Он напомнил, что это было невозможно для Украины в первые дни полномасштабного вторжения, когда Россия заблокировала украинские порты.

"Поэтому мы считаем, что они (украинские войска. – Ред.) продолжат добиваться прогресса. И мы будем в дальнейшем поддерживать их по мере наших возможностей. Нам нужен партнер в Конгрессе, чтобы помочь сделать это", – отметил представитель Госдепартамента США.

Как сообщал OBOZ.UA, в Пентагоне пообещали, что смогут обеспечить отправку новых пакетов помощи Украине в сжатые сроки сразу после того, как только Конгресс США примет соответствующий законопроект. На это оборонному ведомству уйдет всего несколько дней.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!