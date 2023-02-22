Задокументировано 68 тысяч военных преступлений: в Офисе генпрокурора рассказали о годе путинской войны в цифрах

В Украине задокументировали более 68 тысяч военных преступлений, которые вражеская российская армия совершила на территории нашего государства за почти год полномасштабного вторжения. Больше всего их было зафиксировано в Донецкой, Харьковской, Херсонской и Киевской областях.

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Об этом сообщил глава Офиса генерального прокурора Андрей Костин в среду, 22 февраля, во время пресс-конференции, которую ведомство провело к годовщине войны с РФ. На своей странице в Facebok Костин описал год вторжения России в Украину в цифрах.

Так, на территории Донецкой области за это время оккупанты совершили 15 727 военных преступлений, в Херсонской области – 11 109, в Киевской – 10 652, в Луганской области – 6 508, на Запорожье – 5 780, в Николаевской области – 2 179, в Днепропетровской – 1152, на Сумщине – 987, на Черниговщине – 844.

За год вторжения в результате преступных действий армии государства-агрессора погибло 9655 мирных жителей Украины, среди них было 461 детей. Еще 12 829 (из них 926 детей) были ранены или травмированы.

Больше людей оккупанты убили в Киевской области (2 290 человек), Донецкой области (2 167), в Харьковской области (1 782).

В то же время, как отметил генпрокурор, реальные цифры могут быть в разы больше. Кроме того, по его словам, по меньшей мере 16 тысяч украинских детей российские захватчики незаконно и принудительно вывезли на территорию России и Беларуси.

За почти 365 дней войны оккупанты разрушили более 81 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, среди них более 62 тысяч жилых домов. С октября 2022 года по февраль 2023 года 77% ударов пришлось на объекты критической инфраструктуры.

Также Костин рассказал, что в Украине объявили подозрение 915 людям, которые могут быть причастны к преступлениям РФ. Осуждены 26 человек, из них 11 – заочно.

"Даже если мы не можем арестовать преступника сейчас, заочный приговор украинского суда открывает перспективы розыска и задержания при попытке покинуть РФ. Не исключаем, что послевоенные российские власти будут сотрудничать с международным правосудием и выдавать преступников", – отметил генпрокурор.

Что касается коллаборантов и государственных изменников, то украинские правоохранители сейчас рассматривают около 17 тысяч таких преступлений. 2 932 человека получили подозрения, а 489 человек уже осуждены.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Костин заявил, что Россия превратила сексуальное насилие в оружие в войне против Украины. Факты жестоких изнасилований граждан Украины фиксируются на всех украинских территориях, где находились войска государства-агрессоры.