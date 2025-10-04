'Зафиксированы взрывы и пожар': в Генштабе подтвердили поражение одного из крупнейших НПЗ в России

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили поражение в ночь на 4 октября одного из крупнейших российских НПЗ. На заводе в населенном пункте Кириши Ленинградской области после попаданий вспыхнул пожар.

Поражен и ряд других целей, в частности российского малого ракетного корабля в Карелии. Об этом говорится в сообщении Генштаба.

Что известно

О поражении сразу нескольких важных объектов и целей на территории РФ заявили днем в субботу в Генштабе.

В частности, Силы обороны продолжили выбивать российскую нефтепереработку.

"В ночь на 4 октября 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по предприятию "Киришинефтеоргсинтез" (г. Кириши, Ленинградская область, РФ). На объекте зафиксированы взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются", – отметили в Генштабе.

Там добавили, что Киришский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших НПЗ на территории страны-агрессора. Его годовая мощность переработки нефти, подчеркнули в Генштабе, достигает 18,4 млн тонн.

Впрочем, очередным НПЗ перечень пораженных целей не ограничился.

Так, потери понес российский флот.

"В районе Онежского озера (Республика Карелия, РФ), поврежден малый ракетный корабль "Буян-М". Степень ущерба выясняется", – рассказали в ГШ ВСУ.

Кроме того, в Курской области Силы обороны поразили радиолокационный комплекс "Гармонь" и транспортно-заряжающую машину из состава ОТРК "Искандер".

"Вместе с тем, нанесен удар по командному пункту 8 армии вооруженных сил противника, который дислоцируется на временно оккупированной территории Донецкой области. Цель поражена. Результаты уточняются", – отметили в Генштабе.

Военное командование украинской армии анонсировало продолжение уничтожения военных объектов РФ на территории агрессора, а также ослабление ее военно-экономического потенциала, в частности путем ударов по логистике, обеспечению горюче-смазочными материалами, боеприпасами и вооружением.

Утром 4 октября OBOZ.UA рассказывал все детали о взрывах в районе НПЗ в Ленинградской области. Пока местные власти рассказывали о "ликвидированном пожаре в промзоне" и куче "сбитых" дронов, россияне жаловались на многочисленные взрывы и удушающую вонь в воздухе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!