Захарова цинично обвинила Киев в нежелании обменивать пленных: в Украине ответили и показали брошенных россиян. Видео

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметилась очередным лживым заявлением, утверждая, что Украина не желает проводить обмен пленными. В то время как Россия якобы готова обменять 630 украинских военных прямо сейчас.

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Захарова утверждает, что Москва якобы стремится к конструктивному диалогу с Украиной по поводу обмена пленными и заинтересована в скорейшем возвращении российских военных домой. В Telegram-канале проекта "Хочу жить" опровергли эти утверждения, назвав их очередной манипуляцией.

В проекте "Хочу жить" отметили, что в украинских лагерях находятся сотни брошенных раненых российских военнопленных и их количество только растет. На видео об обменах редко можно увидеть раненых военных РФ, поскольку их обычно включают в списки в последнюю очередь.

Также там подтвердили, что Россия предложила обмен 630 человек, якобы даже разрешив Украине выбирать, кого включать в списки.

Украина же стремится прежде всего вернуть из российских пыточных тех, кого удерживают с начала полномасштабного вторжения, в том числе женщин, раненых и больных военнопленных, которых Россия отказывается возвращать.

"Но самое циничное другое: все раненые и больные могут вернуться домой без обмена. Механизм репатриации предусмотрен Женевскими конвенциями. Решения о которых подпадают под критерии репатриации.

Украина свою часть обязательств выполнила – СМК (смешанные медицинские комиссии. – Ред.) были созданы еще в 2023 году", – говорится в сообщении.

Создание таких комиссий предусмотрено Женевскими конвенциями об обращении с военнопленными. Это механизм оценки состояния здоровья пленных, который могут использовать обе стороны.

В "Хочу жить" отметили, что в рамках двустороннего процесса обмена ранеными и больными военнопленными Россия должна одновременно вернуть украинских раненых из плена. Это предполагает допуск врачей из нейтральных стран в места содержания украинских военных.

Однако в РФ украинские пленные содержатся в колониях строгого режима, страдают от голода, пыток, избиений, а представителей Международного комитета Красного Креста к ним не допускают.

Тем временем раненые российские военные остаются брошенными и их не обменивают. Они больше не пригодны для службы, их возврат требует затрат на лечение, а также означает необходимость допуска международных наблюдателей к украинским пленным.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты армии страны-агрессора РФ расстреляли пятерых из шести украинских военнопленных вблизи Новодаровки в Пологовском районе на Запорожье. Правоохранителям удалось установить подразделение российских военных, которое, вероятно, причастно к очередному военному преступлению России в Украине.

Ранее в ГУР МО страны сообщили, что россияне создали систему пыток украинских пленных. 95% наших освобожденных защитников подвергались пыткам. В большинстве случаев речь не шла о применении силы с целью получить информацию. Это были умышленные пытки, чтобы сломить сопротивление человека, сломить личность и унизить достоинство.

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