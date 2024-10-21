Заходили с разных направлений: силы ПВО уничтожили все дроны, которыми Россия атаковала Киев

В ночь на 21 октября противовоздушная оборона Украины уничтожила около десяти ударных беспилотников, которыми Россия атаковала Киев. Произошло падение обломков в нескольких районах города, пострадал один человек.

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Воздушная тревога в столице длилась более пяти часов. О последствиях вражеского воздушного нападения рассказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, российские БПЛА заходили в сторону столицы с разных направлений, но совместными усилиями защитников неба все цели, угрожавшие городу, были обезврежены.

В результате атаки зафиксировано падение обломков в Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах города.

В частности, в Днепровском поврежден электрический кабель, в Голосеевском – в многоквартирном жилом доме частично повреждены отделка стен и выбиты окна.

В Соломенском районе падение обломков повлекло за собой пожар на крыше одноэтажного жилого дома. Возгорание потушили. Там известно об одном потерпевшем.

"Медики зафиксировали у мужчины ожоги лица. От госпитализации он отказался", – добавил начальник КГВА.

Как сообщал OBOZ.UA, также около десятка российских ударных БЛПА защитники неба сбили во время вражеской атаки на Киев в ночь на 20 октября. В столице обошлось без разрушений и потерпевших.

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