Захват Харькова, Сум, Запорожья, Одессы: израильский эксперт Шарп оценил опасность для областных центров

Страна-агрессор Россия, "присоединившая" и "записавшая" в свою конституцию четыре области Украины в настоящее время контролирует лишь два областных центра – Луганск и Донецк. Какова опасность того, что враг попытается захватить еще два присвоенных на бумаге города – Запорожье и Херсон? Насколько сложная ситуация для Харькова и Сум, которые оказались на минимальном расстоянии от линии фронта? И что грозит Одессе и Николаеву с учетом многочисленной группировки противника, сконцентрированной на юге материковой Украины?

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Степень угроз для Харькова и Сум остается на прежнем уровне. Враг наносит удары по этим городам, но на наступление не решается ввиду объективных причин – для выполнения такой задачи нужна огромная группировка сил. Массированное форсирование Днепра, установление контроля над Херсоном выглядит слишком сложной задачей, равно как и попытка захватить Запорожье или организовать поход на город Днепр. Что касается Одессы и Николаева, то это совсем другая история, не менее сложная для противника. Тем не менее, украинская военная разведка должна постоянно отслеживать перемещения врага, который теоретически может создать опасную ситуацию на любом участке фронта.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

– Каково ваше мнение относительно угроз для областных центров Украины? Прежде всего, это Харьков, расположенный всего в 20 километрах от линии боевого соприкосновения. К сожалению, Сумы также находятся очень близко к России, хотя на ситуацию, безусловно, влияет операция ВСУ в Курской области РФ. Как вы оцениваете степень опасности для этих городов?

– За неимением точных разведывательных сводок – а это по определению исключено, опираясь на открытую информацию, сложно предположить какую-то опасность на данный момент. Подчеркиваю: дополнительную опасность к той, о которой мы уже знаем.

Эти города находятся вблизи линии фронта, подвергаются обстрелам из дальнобойных средств поражения и ударам авиации. И эта опасность будет для них актуальной и дальше, в ближайшее время.

С точки зрения возможностей противника наступать, то здесь никаких новостей нет. Для того чтобы наступать на Харьков, нужно собрать огромную группировку. Если мы не видим признаков такого рода накопления, то говорить о каком-то большом наступлении на Харьков, мягко говоря, сложно.

По поводу Сум, то в данный момент идут активные боевые действия в Курской области. Усилия российской и северокорейской группировки сосредоточены именно на этом. Им не до наступления на Сумы, насколько можно судить, а отдельная группировка для этого не создается.

Но ситуацию нужно отслеживать, она динамична, и через месяц прогноз может поменяться. Но пока можно говорить о воздействии на эти города практически на ежедневной основе, но не о наступательной операции.

– Насколько большой должна быть группировка, чтобы захватить областной центр?

– Можно задать такой вопрос, но ответить на него нельзя. Прежде всего, Харьков – огромный город-миллионник, огромный по площади. Поэтому чтобы окружить его или захватить, даже если его обороняют незначительные силы, нужно очень и очень много. Речь идет о группировке численностью в десятки тысяч, и все равно многое зависит от того, какова обороняющаяся группировка. Потому что, если она тоже будет большой, наступательная группировка тоже должна быть намного большей. Так что здесь нужны особенные силы, которые не заметить нельзя.

Например, когда готовилось вторжение в Украину, и большие силы накапливались вдоль границы, это было заметно. Об этом знали из открытых источников. Но когда украинцы начали наступление в Курской области, там была очень жидкая оборона россиян. Там и близко не было группировки, которая готовилась к наступлению. А если бы кто-то готовился, то на этом месте должны были бы быть многие тысячи, если не сказать десятки тысяч человеек.

И сегодня в Курской области российская группировка, согласно официальным данным, составляет многие десятки, 50-60 тысяч человек. На мой взгляд, это несколько сомнительные и преувеличенные цифры. Но я привожу это как пример, как иллюстрацию.

– Вопрос по поводу города Днепр. Почему он возник? Потому что, по оценкам некоторых экспертов, российская оккупационная армия, ведущая наступление на Покровском направлении, может зайти в Днепропетровскую область и, теоретически, может развивать наступление в сторону областного центра. По вашему мнению, насколько это реальная задача для врага?

– Это теоретические задачи, очень долговременные. Они могут быть самым разными. Изначально вообще ставилась задача подчинения Украины и захвата большей части ее территории. Сегодня на краткосрочную перспективу они не мыслят такими категориями. Их краткосрочная перспектива – это поиск слабых мест, продвижение, попытки кое-где достичь оперативного окружения и захватить важные населенные пункты и важные территории, в том числе Покровск. Это приоритетное направление.

Возможно, они попытаются двинуться в сторону Днепропетровской области. Но даже когда они продвигаются постоянно, эти темпы достаточно невысоки и сопровождаются тяжелыми потерями. Поэтому говорить о прямом наступлении на Днепр, на мой взгляд, было бы рано.

Да, административные границы области уже здесь, но тут у них в целом есть более приоритетные цели. Может быть, это и продвижение в Днепропетровской области. Но главным образом это захват всей Донецкой области со всеми вытекающими последствиями – Покровская агломерация, Константиновка, Дружковка, Славянск, Краматорск.

– Последний вопрос – по поводу юга. Херсон, Запорожье, Одесса, Николаев. Известно, что враг сконцентрировал достаточно большую группировку на юге Украины. Считаете ли вы, что теоретическая опасность может грозить этим областным центрам?

– Теоретически все может быть. Здесь разведка должна отслеживать масштабы группировки и средства, которыми располагает группировка. Например, когда говорят о планах форсировать большую водную преграду, реку Днепр, то определенные сомнения и подозрения должны возникать. Естественно, чтобы попытаться захватить Херсон, нужно масштабное форсирование Днепра и наведение переправ. Но на данный момент это выглядит задачей, которая не по плечу российской армии.

А вот наступление на левом берегу Днепра, в сторону Запорожья или просто на север, теоретически возможно. Другое дело, что до сих пор они воздерживались от этого наступления из-за нехватки сил. Потому что приоритетными были другие направления, в частности, в Харьковской, в Донецкой и Луганской областях.

Они могут добавить еще один участок или попробовать расширить фронт активных действий – это не исключено. Но, на мой взгляд, речь может идти о Запорожской области, но не о попытках форсировать Днепр. Поэтому Херсон, Николаев, Одесса – это из другой оперы.