Захватчикам пришлось бежать: бойцы 92-й ОМБр захватили позицию ''вагнеровцев'' возле Бахмута. Видео

Украинские воины выбили наемников ЧВК "Вагнер" с их позиций под Бахмутом. Во время ближнего боя защитники из 3-го батальона 92-й отдельной механизированной бригады заняли окопы "вагнеровцев".

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Впоследствии те запросили перемирие, чтобы забрать тела погибших, – и вероломно бросили гранату в украинских воинов, однако возмездие было мгновенным. Бой, снятый с помощью дрона, опубликовали бойцы спецподразделения Нацгвардии "Омега".

Нацгвардейцы констатировали, что украинские защитники на некоторых направлениях оттесняют российских оккупантов от Бахмута. Они показали один из таких боев, в результате которого воины ВСУ захватили позицию захватчиков.

"На этом видео 3-й бат 92-й бригады ведет бой в "вагнеровских" траншеях. Спойлер. Наши их захватили. Но некоторые детали боя четко показывают, что "вагнеровские" командиры – беспринципные уроды, которые не держат слово и не считаются с собственными людьми", – отмечено в описании к видео.

Как пояснили нацгвардейцы, воины ВСУ подошли к позициям "вагнеровцев" с трех сторон и открыли огонь по наемникам. У россиян сразу же появились "трехсотые". Когда же один из раненых захватчиков отползает к своему командиру, тот вместо того, чтобы помочь подчиненному, достреливает его.

Другого наемника этот же командир гонит в бой – в прямом смысле пинками.

"Когда стало понятно, что "вагнеровцы" не удержат эту позицию, они запросили "прекращение огня", чтобы забрать перед отступлением своих погибших и раненых. Украинцы разрешили это сделать. На видео заметно, как два командира ведут переговоры. Но оккупант не сдержал слова. "При отходе бросил гранату в украинцев. Благородство – это не о российских ордынцах. 3-й батальон 92-й бригады обещает оккупантам в будущем учитывать особенности ордынской психологии", – отметили в спецподразделении НГУ "Омега".

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко тем временем опубликовал комментарий, полученный якобы от непосредственного участника штурма.

"Мы выбили "вагнеров" с их позиций. Они попытались их вернуть, но мы их не отдали. На кадрах видно, как оккупантов буквально вручную толкают вперед. Они бежали, позицию мы удерживаем до сих пор. Это было первое продвижение за несколько месяцев. Отдавили их от трассы", – процитировал он слова воина.

Когда состоялся зафиксированный на кадрах бой, в ходе которого воины ВСУ выбили врага с центральных позиций, – не сообщается.

Напомним, 15 марта украинские военные сбили на Бахмутском направлении советский сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик Су-24. После падения самолет взорвался. Пилоту удалось катапультироваться, однако его парашют запутался в деревьях. Так что оккупанту пришлось сигнализировать захватчикам, где он приземлился, чтобы получить помощь.