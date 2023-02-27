Залужный и генерал Милли обсудили передачу оружия и потребности в ПВО: говорили и об истребителях F-16

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Они обсудили поставки необходимого оружия Украине, в том числе многоцелевых боевых самолетов F16.

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Об этом Залужный сообщил в Telegram. По словам главнокомандующего ВСУ, разговор двух генералов касался ситуации на фронте и дальнейших планов по деоккупации территории Украины.

Валерий Залужный подчеркнул, что сейчас наиболее актуально усиление системы противовоздушной обороны Украины, в том числе и путем предоставления нашей армии истребителей F16.

"Актуализировал необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны Украины, в том числе и за счет предоставления многоцелевых боевых самолетов F16", – рассказал Залужный о разговоре с генералом Милли.

Залужный поблагодарил генерала Милли, руководства и народа Соединенных Штатов Америки за последовательную поддержку нашего государства и подчеркнул, что каждый полученный снаряд, каждая единица вооружения и техники – это спасенные жизни украинских военных и мирных граждан.

"Благодаря помощи партнеров мы держимся и непременно победим", – заверил главнокомандующий ВСУ.

Как известно, украинские власти добивают истребителей F16 буквально с первых дней войны, а 20 января президент Владимир Зеленский прямо призвал союзников и партнеров рассмотреть возможность предоставления Украине истребителей F-16 уже на следующей встрече в формате "Рамштайн". По его словам, это стало бы шагом вперед на фоне уже имеющейся военной помощи нашему государству в войне с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США признали, что истребители F-16 помогут Украине победить в войне.

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