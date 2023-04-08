Залужный показал, как польские САУ Krab успешно выполняют задачи на фронте. Видео

Польские самоходные гаубицы AHS Krab успешно выполняют боевые задания на фронте, уничтожая живую силу и технику армии РФ. Украинские воины быстро овладели западной техникой и теперь имеют опыт, который ценен для партнеров и производителей вооружения.

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Об этом в своем официальном Telegram-канале рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный. Он также обнародовал видео работы САУ "Краб" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Самоходная артиллерийская установка "Краб" хорошо показала себя и в скорости наведения, и в дальности стрельбы. Мы изучили ресурс и возможности этих машин и предоставляем производителям предложения по их усовершенствованию", – говорит в кадре военнослужащий ВСУ Владимир.

AHS Krab (САУ "Краб") – это современная самоходная гаубица, которая размещается на гусеничном шасси и имеет башенную компоновку, максимальная скорострельность ее пушки составляет 6 выстрелов в минуту, доступна стрельба сериями снарядов.

155-миллиметровая пушка этой гаубицы имеет усиленный ствол с клиновым замком. Экипаж KRAB – 5 человек, вес – около 50 тонн. Время перехода из походного в боевое положение – 30 секунд. Интенсивный огонь – 6 выстрелов в минуту, минимальная дальность – 4,5 км, максимальная – 40 км.

Эти установки Польша передала Вооруженным силам Украины еще в июне 2022 года. Польское оружие успешно работает на передовой. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный выразил благодарность польскому народу и правительству государства за поддержку Украины в войне с российскими захватчиками.

Ранее OBOZREVATEL показывал, как ВСУ работают с польскими САУ "Краб" на админгранице Донецкой и Луганской областей. Эффективно выбивая противника, они ежедневно продвигаются на несколько километров.

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