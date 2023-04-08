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Залужный показал, как польские САУ Krab успешно выполняют задачи на фронте. Видео

Руслан Рудомский
War
2 минуты
2,3 т.
Залужный показал, как САУ Krab ведет огонь по армии РФ

Польские самоходные гаубицы AHS Krab успешно выполняют боевые задания на фронте, уничтожая живую силу и технику армии РФ. Украинские воины быстро овладели западной техникой и теперь имеют опыт, который ценен для партнеров и производителей вооружения.

Видео дня

Об этом в своем официальном Telegram-канале рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный. Он также обнародовал видео работы САУ "Краб" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

САУ Krab на службе ВСУ
САУ Krab ведет огонь по армии РФ
Залп САУ Krab

"Самоходная артиллерийская установка "Краб" хорошо показала себя и в скорости наведения, и в дальности стрельбы. Мы изучили ресурс и возможности этих машин и предоставляем производителям предложения по их усовершенствованию", – говорит в кадре военнослужащий ВСУ Владимир.

AHS Krab (САУ "Краб") – это современная самоходная гаубица, которая размещается на гусеничном шасси и имеет башенную компоновку, максимальная скорострельность ее пушки составляет 6 выстрелов в минуту, доступна стрельба сериями снарядов.

155-миллиметровая пушка этой гаубицы имеет усиленный ствол с клиновым замком. Экипаж KRAB – 5 человек, вес – около 50 тонн. Время перехода из походного в боевое положение – 30 секунд. Интенсивный огонь – 6 выстрелов в минуту, минимальная дальность – 4,5 км, максимальная – 40 км.

Эти установки Польша передала Вооруженным силам Украины еще в июне 2022 года. Польское оружие успешно работает на передовой. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный выразил благодарность польскому народу и правительству государства за поддержку Украины в войне с российскими захватчиками.

Ранее OBOZREVATEL показывал, как ВСУ работают с польскими САУ "Краб" на админгранице Донецкой и Луганской областей. Эффективно выбивая противника, они ежедневно продвигаются на несколько километров.

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