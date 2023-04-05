Залужный показал результаты работы украинских артиллеристов снарядами Excalibur по вражеским С-300. Видео

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обнародовал видео с кадрами работы украинских военных. Артиллеристы снарядами Excalibur уничтожили зенитно-ракетные комплексы государства-террориста России С-300.

Видео дня

Ролик Залужный опубликовал в Telegram. В ВСУ признались, что сначала подумали, что это не техника, а макет. Однако решили атаковать ее (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Для эффективного истощения врага большое значение имеет влияние артиллерии и использование высокоточных снарядов Excalibur. Это позволяет максимально точно поражать технику и живую силу противника", – рассказал военный Владимир, работающий с артиллерийскими расчетами.

По словам артиллеристов, предварительно с помощью БПЛА была проведена проверка. Так бойцы увидели "хорошую" технику врага, которую было необходимо уничтожить.

"Постоянное огневое поражение, которое круглосуточно производили наши артиллеристы на Правобережье, привело к потере противником огромного количества техники, в частности двух комплексов С-300, из которых враг обстреливал Николаев. Сначала загорелась ходовая часть, после мы перешли на эту технику, тоже ее поразили. Прямо в цель", – отметил военнослужащий.

Защитники подчеркнули, что Excalibur – это точный инструмент для точечного удара. Так, кроме техники были уничтожены и сами российские оккупанты. Тех, кто ранен, военные преступники РФ с помощью веревки, которую использовали в качестве лассо, тянули за руку с места удара, чтобы оказать помощь.

Отметим, Excalibur – это 155-мм высокоточный управляемый активно-реактивный снаряд увеличенной дальности. Он запускается из ствола артиллерии – артиллерийских установок, гаубиц. Обладает комбинированной системой управления – спутниковой (GPS) и инерциальной и многоцелевой боевой частью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Залужный показал сильное видео с кадрами освобождения Киевщины от оккупантов. Ролик посвящен годовщине этого важного события в ходе российско-украинской войны.