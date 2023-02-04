"Заметают следы" преступлений: оккупанты в Мариуполе вывозят завалы домов вместе с телами людей, – мэр города

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики вывозят завалы домов вместе с телами людей. Таким образом, оккупанты "заметают следы" своих военных преступлений.

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Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал украинский мэр Мариуполя Вадим Бойченко. По его словам, россияне продолжают разрушать оккупированный ими город.

"Хочу еще раз напомнить, что именно в Мариуполе россияне совершили самое жестокое преступление – во время блокады целенаправленно уничтожили 50% жилого сектора города. То есть, из 2600 многоквартирных жилых домов осталось только 1300, остальные – разрушены", – сказал Бойченко.

По словам мэра города, теперь россияне пытаются скрыть следы своих преступлений, ведь в каждом здании остались тела убитых мирных мариупольцев.

"Уже около 200 домов снесено. Еще почти 800 – в планах. Если в начале оккупации города они редко, но доставали тела, то теперь и этого не делают – разбирают завалы, вывозят на мусорник бетон вместе с телами", – рассказал Вадим Бойченко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в захваченном российскими войсками украинском Мариуполе оккупационная администрация начинает сносить жилые дома, которые получили повреждения во время российских бомбардировок.

Также сообщалось, что оккупанты массово завозят в Мариуполь хлор. Им засыпают братские могилы с телами убитых мирных жителей, пытаясь скрыть доказательства преступлений против украинцев.

Известно, что на сегодняшний день в Мариуполе остается около 100 тыс. человек. Большинство из них пытаются уехать из города в неоккупированную часть Украины.

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