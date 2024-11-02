Зрадофилам на заметку.

Видео дня

Немного занимательных цифр, для более широкого понимания того, как "сливают" оккупантам Украину...

Потери российских оккупационных войск по годам:

2022

Личный состав – 92 920 тел;

Танки – 2 820;ББМ – 5 222;

Ствольная артиллерия – 1 936;

РСЗО – 383

;ПВО – 204;

Автотранспорт – 4 290;

Спецтехника – 171.

2023

Личный состав – 253 290 тел;

Танки – 2 954;

ББМ – 5 003;Ствольная артиллерия – 6 461;

РСЗО – 520;ПВО – 412;

Автотранспорт – 6 610;

Спецтехника – 1 096.

2024 (01.01.2024-31.10.2024)

Личный состав – 336 400 тел, рост потерь в сравнении с 2022 в 3,6 раза;

Танки – 3 179, дефицит в войсках РОВ 60%;

ББМ – 7 383, дефицит в войсках РОВ 70%;

Ствольная артиллерия – 11 557 рост потерь в сравнении с 2022 в 5,9 раз, с 2023 в 1,7 раза.

В 2024 уже уничтожено артсистем больше, чем суммарно в 2022 и 2023;РСЗО – 298, критический дефицит в войсках РОВ;ПВО – 369, критический дефицит в войсках РОВ;

Автотранспорт – 16 708, рост потерь в 3,8 и в 2,5 раза соответственно. В 2024 уже уничтожено автотранспорта больше, чем суммарно в 2022 и 2023;

Спецтехника – 2 302, рост потерь в 13,4 и в 2,1 раза соответственно В 2024 уже уничтожено спецтехники больше, чем суммарно в 2022 и 2023.

Таких потерь армия СССР никогда не несла, после Второй мировой войны. Суммарно во всех войнах и конфликтах, в которых СССР участвовал после ВМВ, потерь было меньше, чем за неполные 3 года войны россии с Украиной. Особенный рост потерь отмечается в 2024-м!

Причём, потери РОВ продолжают расти, и только те категории техники, которые становятся критически дефицитными, не демонстрируют прогрессии.

То есть, по мнению зрадойобов, согласно договорняку, путину сдают Украину посредством перемалывания сотен тысяч россиян и десятков тысяч единиц техники, которую российский ВПК никогда, никогда не сможет компенсировать?

Пока парни на передовой рубятся в сложнейших условиях как тигры, 24 на 7 преумножая ряды "хороших русских", вы скулите в глубоком украинском тылу или вообще, после удачного браса через Тису, в какой-нибудь Испании или Германии, раскручивая теории заговоров и извергая декалитры зловонной конспирологии, за всё время нахождения в благоухающей Европе, ни разу не задонатив на ВСУ.

Премию Дарвина каждому из вас во все отверстия! По две!