"Запад созрел": Резников рассказал, когда Украина может получить истребители и на какое количество рассчитывает

Украина рассчитывает получить западные самолеты от стран-союзников. Министр обороны Алексей Резников сказал, что партнеры, как ему кажется, "созрели" для этого. Он надеется, что предоставление современной авиации для наших Воздушных сил – "это вопрос месяцев".

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"И когда я говорю "месяцев", это один-два", – сказал глава МО в интервью "Бабель", которое было обнародовано 20 февраля. Руководитель оборонного ведомства верит в то, что и это "табу" будет снято.

Журналисты попросили его прокомментировать последнюю встречу в формате "Рамштайн", когда министр показал журналистам платок цвета хаки с рисунками истребителя. Напомним, что тогда, общаясь с представителями международных СМИ, на вопрос о том, от кого Киев планирует получить самолеты, Резников ответил: "С неба!".

Сейчас глава минобороны признал: это был экспромт. "В Киеве я получил от [службы] протокола информацию, что галстуки и костюмы на этот раз обязательны. Ибо на предыдущей встрече разрешали smart casual ("нарядный повседневный стиль", – ред.), и мы были у наших худи. Этот платок давно у меня в коллекции, но редко подходил по цвету. А тут посмотрел и решил взять ее в качестве талисмана и символа", – рассказал министр.

Он считает, что базовым будет какой-то один тип самолета (например, F-16), а поддерживать его будут другие модели. Поставки будут исходить из того, истребителей какого вида у партнеров больше всего, каких запчастей и других систем для обслуживание есть в достаточном количестве.

"Одна страна говорит: "Я готова, но пусть другие партнеры тоже дадут". То есть контрибуция должна быть общей, как было с танками", – отметил Резников.

Он добавил, что командование Воздушных сил ВС Украины называет первым оптимальным вариантом американские Falcon F-16, вторым – шведские Gripen. Есть и другие системы: британские, французские, немецкие.

Что касается передачи нам самолетов МиГ, то они есть у практически у всех стран бывшего социалистического блока.

"Конечно, мы возьмем МиГи, но это не дает качественного перехода украинских Воздушных сил на новую платформу. Мы летаем на МиГах. Их радар видит на плюс-минус 60 км, а ракеты поражают на 30 км. Для сравнения – Су-35 у *рков видит на 150 км и стреляет на 120. Поэтому, если мы получим немного МиГ, мы, конечно, поблагодарим и возьмем. Но я не борюсь за МиГи", – объяснил министр.

Журналист попросил прокомментировать то, готовы ли наши аэродромы к работе F-16. Глава МО ответил, что у этих истребителей действительно более низкая посадка, чем у наших самолетов. "Но мы уже нашли техническое решение, поэтому оговорка снята", – подчеркнул Резников.

Говоря о количестве самолетов, он отметил, что мы заберем все, что дадут. "Конечно, мы сперва будем бороться за полсотни, а потом за сотню. Реалистично, если бы у нас была сотня самолетов с разными возможностями выполнения задач – это был бы неплохой кейс. И он реалистичен, потому что каждая страна может дать 10-15 штук, и это не уменьшит их обороноспособность", – уверен министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что передал бы Украине истребители F-16, если бы имел полномочия принимать такие решения. Он призвал предоставить Киеву все необходимое, чтобы победить в войне с РФ как можно быстрее.

– 16 февраля Европарламент принял резолюцию с призывом передать Украине истребители. Киев должен восстановить полный контроль над всей своей территорией, говорится в документе.

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