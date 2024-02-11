Заплатил более $2000, чтобы 'демобилизоваться': история непальца, который в составе армии РФ воевал в Украине

31-летний житель Непала Суман Рай скрылся из российской армии, после того, как его завербовали для участия в войне против Украины. Это стоило ему более 2000 долларов.

Об этом пишет The Himalayan Times. Ему помог родственник, работающий в Южной Корее.

"Я бы не выжил, останься в российской армии. Мой шурин, который сейчас работает в Южной Корее, посоветовал мне не беспокоиться о деньгах. Он сказал: "Ты должен вернуться в Непал. Я решу все финансовые вопросы". В результате я смог убежать; иначе бы мне этого сделать не удалось", – говорит успешно вернувшийся на родину Рай.

"Чтобы избежать войны и спасти свою жизнь, я заплатил примерно 300 000 рупий агенту, который помог мне сбежать", – признается он.

Суман искал работу в Малайзии, когда агент по кадровой компании предложил ему соблазнительное предложение присоединиться к российской армии за 800 000 непальских рупий ($6000), при месячной зарплате около 300 000 рупий ($2200).

"Я принял предложение, но агент объяснил, что вам нужно будет получить визу. В результате я получил туристическую визу на 30 дней и уехал в Москву через Дубай", – заявил он.

Непалец утверждал, что провел в аэропорту восемь часов.

"Потом за мной пришел мужчина и увез в отель. После всего одного дня в отеле меня сразу отправили в тренировочный лагерь, где меня научили обращаться с оружием", – поделился он.

По словам Сумана, всего после двух недель подготовки его отправили в зону боевых действий.

"Мне не сообщили, что меня отправляют в Украину воевать. Я это понял, только когда приехал туда", – сказал он.

По его словам, им не разрешали пользоваться телефонами или иметь к ним доступ. Непальцев тоже разделили на группы.

"Нас заставили подписать документ, выданный нам на русском языке, а затем немедленно отправить на передовую. У тех, кто выражал желание вернуться, отбирали паспорта", – рассказывает непалец.

Он также заявил, что непальские наемники использовались в бою россиянами как "живой щит". Многие умерли из-за того, что не могли понять языка.

"Насколько мне известно, более 400 непальцев были убиты во время российско-украинского конфликта и около 800 сейчас воюют на стороне российской армии", – рассказывает непалец.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия активно вербует в ряды своей оккупационной армии иностранных наемников. В результате на поле боя в Украине уже появились боевики с Кубы.

Напомним, в России продолжают придумывать поощрения для граждан, намеренных отправить на войну в Украину. Россиян заманивают на фронт деньгами и "спецусловиями".

Ранее сообщалось, что диктатор Владимир Путин срочно подписал указ об увеличении численности русской армии. Теперь он хочет, чтобы в войсках служило 1320000 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!