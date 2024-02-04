Заплатили тысячи долларов: в Закарпатье пограничники поймали мужчин, которых отправили переплывать Тису. Видео

На Закарпатье пограничники поймали мужчин, которые хотели незаконно пересечь госграницу. Чтобы попасть в другую страну, фигуранты платили переправщикам от 5000 до 10 000 долларов за человека.

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Как оказалось, план переправщиков заключался в том, что мужчины должны были самостоятельно переплыть Тису, однако об этом их заранее никто не предупредил. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Один из мужчин из Тернопольщины самостоятельно добрался до Закарпатья. По прибытии на место он присоединился к группе других мужчин, их забрал автомобиль и увез в неизвестном направлении.

Вскоре мужчинам выделили резиновую лодку и сообщили, что придется переплывать реку. Обо всей опасности такого путешествия через водоем никто не предупреждал.

"Не говорилось о том вообще ничего, что там будет переправа", – рассказал один из мужчин.

Однако в 300 метрах от границы их заметили пограничники Мукачевского отряда и доставили в подразделение.

На нарушителей составлены административные протоколы и проводится расследование для установления лиц, участвовавших в этой организации незаконного пересечения границы.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье пограничники Мукачевского отряда извлекли из реки Тиса 28-летнего жителя Ровенщины, незаконно пытавшегося попасть в Венгрию. Мужчина нуждался в помощи, потому что не имел сил самостоятельно выбраться из воды.

Как сообщал OBOZ.UA, в Закарпатье полиция перекрыла еще один "зеленый коридор" в Европу для уклончан. Его организатором был 33-летний житель Береговского района, предлагавший платные услуги по переправке мужчин в Румынию.

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