Запорожская АЭС все еще заминирована россиянами – МАГАТЭ

Украинская Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) завершила бурение десяти скважин подземных вод. Это делается с целью обеспечению охлаждающей водой остановленных реакторов после разрушения Каховской плотины российскими оккупантами. Однако станция все еще заминирована войсками страны-агрессора РФ.

Об этом заявил генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси, сообщает пресс-служба МАГАТЭ. По его словам, зафиксирована нехватка квалифицированных кадров.

"В спринклерные пруды, охлаждающие шесть реакторов ЗАЭС и отработавшее топливо, теперь можно подавать более 200 кубометров воды. МАГАТЭ было проинформировано, что на объекте планируется пробурить дополнительную скважину, в результате чего общее число скважин достигнет 11, что, как ожидается, будет обеспечивать примерно 250 кубических метров воды в час для поддержания охлаждения реакторов и бассейнов отработавшего топлива в текущем остановленном состоянии. Пруд-охладитель ЗАЭС остается неповрежденным, в нем содержится большой объем воды, которая также может обеспечить охлаждение остановленных реакторов ЗАЭС в течение многих месяцев", – сказал Гросси.

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Эксперты на этой неделе продолжили обходы ЗАЭС. Они проверили главные диспетчерские энергоблоков 2, 5 и 6.

"Энергоблоки 2 и 5 остаются в состоянии холодного останова, а энергоблок 6 – в горячем останове. Во время обхода группа не заметила какого-либо тяжелого вооружения, но подтвердила, что мины, о которых сообщалось ранее, остаются на месте", – заявил гендиректор.

По его словам, кадровое обеспечение станции по-прежнему вызывает обеспокоенность, ведь значительное количество сотрудников покинуло ЗАЭС, включая лицензированных операторов из главных диспетчерских.

В то же время, на данный момент уровень радиации на ЗАЭС остается в норме. Статус внешнего электроснабжения ЗАЭС также не изменился.

"Эти отчеты являются еще одним напоминанием о потенциальных рисках ядерной безопасности, с которыми сталкиваются ядерные объекты и персонал объектов во время военного конфликта в стране", – подчеркнул Гросси.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты создали аварийную ситуацию на Запорожской АЭС. Вероятно, из-за халатности и непрофессиональных действий россиян на объекте недавно полностью вышла из строя очистная система продувочной воды парогенераторов энергоблока № 6, и, пытаясь исправить ситуацию, оккупанты допустили попадание радиоактивного теплоносителя во внешнюю среду.