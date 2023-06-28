Запорожскую АЭС не взорвут, но есть другая опасность. Интервью с Кошарной

Страна-оккупант Россия впервые разместила взрывчатку в помещениях Запорожской АЭС еще год назад, летом 2022 года. В последний раз это произошло 11 июня, когда водолазы, вероятно, установили взрывчатку в пруду. На сегодня пять энергоблоков ЗАЭС находятся в холодном останове, один – в горячем. Это значит, что, если активная зона реактора расплавится, например, из-за отсутствия воды для охлаждения, развитие тяжелой аварии по образцу "Фукусимы" займет всего 27 часов.

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Именно отсутствие воды, а не подрыв энергоблока, является наиболее простым способом для оккупанта организовать ядерную катастрофу в Украине. При этом никакой профилактики здесь не существует. В частности, прием йода не только не спасет, но может еще и навредить. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказала эксперт по вопросам ядерной энергетики и ядерной безопасности Ольга Кошарная.

– По информации главы ГУР генерала Буданова, российские оккупанты полностью совершили подготовку к теракту на Запорожской АЭС. Есть ли у вас информация о том, что происходит на станции сейчас?

– По поводу взрывчатки, то что-то размещено в машинных залах первого, второго и четвертого блока. Там тентованные грузовики. В первом и втором машзале они были размещены еще в августе прошлого года, а в мае – в четвертом блоке. 12 апреля вблизи четвертого блока был взрыв, случайная детонация, вылетели все окна из машзала.

Машинный зал – это огромное помещение, где находится турбогенератор. Туда могут заехать несколько грузовиков. Такие грузовики видны на кадрах с инспекторами МАГАТЭ. Они ходят мимо этих грузовиков.

Что касается реактора, то он находится ниже уровня земли.

– Если произойдет взрыв в машинном зале, к чему это может привести?

– Я не военный эксперт и не сапер, мне сложно оценить. Но могу сказать одно: атомные станции никогда не проектировались с учетом возможных военных действий. Гермооболочка и контейнеры для сухого хранилища отработавших отходов проектировались на случай падения легкого самолета, на сильные землетрясения, на наводнения, но на такие случаи нет.

– Вы могли бы пояснить, в каком статусе сейчас находится Запорожская АЭС? Она остановлена, правильно?

– Она не производит электроэнергию. Пять энергоблоков находятся в холодном останове. Это значит, что температура теплоносителя первого контура 70 градусов. А энергоблок номер пять в горячем останове. Это значит, что температура воды, которая омывает топливо внутри реактора, первый контур – 275 градусов. Этот блок очень быстро можно вывести на минимально контролируемую мощность.

Когда он будет выведен на такую мощность, то в случае расплавления активной зоны, например, вследствие отсутствия воды для охлаждения второго контура, рубашки реактора, последует развитие тяжелой аварии. В горячем останове, тем более на минимально контролируемой мощности, по оценке допроектных аварий НАК "Энергоатом", это произойдет через 27 часов, а в холодном останове через 8 суток.

Что касается бассейнов выдержки с отработавшим топливом, которые находятся рядом с каждым реактором, то они тоже требуют воды для охлаждения, потому что убирают остаточные тепловыделения. И только через пять лет пребывания в таком бассейне их перегружают для сухого хранения на площадки. До того, как они расплавятся без воды, пройдет 14 дней. Это сценарий, как на "Фукусиме".

Так что, они специально это делают, чтобы шантажировать.

– По поводу воды для охлаждения. Насколько эта проблема усугубилась в связи с подрывом дамбы Каховской ГЭС?

– Конечно, усугубилась. По балтийской шкале, среднегодовой уровень воды в Каховском водохранилище 16 метров. Пруд был примерно на том же уровне. Но когда вода полностью исчезла, водозабор и наполнение пруда стали невозможными.

Пруд – это 47 миллионов кубических метров. Зеркало пруда – 8 квадратных километров, идет испарение. Также идет потеря воды через водопроводы, естественные утечки и так далее. Но там есть еще и бассейны-разбрызгиватели, которые входят в систему безопасности. Они также предназначены для охлаждения воды.

Есть шесть бассейнов для блоков 1-4 и шесть бассейнов для блоков 5-6. Но эти бассейны тоже заминированы, еще летом прошлого года, когда погиб водолаз. Оккупанты убили водолаза, который не хотел делать то, что они требовали.

В последний раз 11 июня российские водолазы спускались якобы укреплять шандоры, но никого из украинского персонала ЗАЭС не пустили присутствовать при процессе. Все делалось тайно. Это произошло после визита Кириенко, который лично осматривал этот пруд. Затем Буданов сделал заявление о взрывчатке.

– Если, не дай бог, хотя бы один энергоблок будет взорван, какими будут последствия?

– Можно ничего не взрывать. Думаю, взорвать довольно сложно. А вот оставить без воды для охлаждения, чтобы авария развивалась по фукусимскому сценарию – вот это вполне реально.

Иван Ковалец из Института математических машин и систем НАНУ рассчитал возможные зоны радиационного загрязнения. Он рассчитывал тот случай, когда все энергоблоки в холодном останове. В наихудшем сценарии это 20 километров. Но он не рассчитывал, что один из этих энергоблоков в горячем останове может быть выведен на мощность.

В холодном останове нет короткоживущих изотопов йода, отсюда рекомендация йод не пить. У йода период полураспада 8 дней. А если вывести энергоблок на мощность, снова будет образовываться йод-131.

– Тогда какая профилактика тут возможна?

– Профилактики нет, йод не пить. Это не профилактика, это только навредит щитовидной железе. Даже если это и случится, йодная профилактика потребуется не во всех регионах. По тем же расчетам Ивана Ковальца, Киев не затронет, Запорожье тоже.

Нужно слушать официальные сообщения. В октябре Минзрав выпустил методические рекомендации (22 июня 2023 года Министерство здравоохранения Украины еще раз напомнило основные рекомендации на случай радиационной аварии. – Ред.).