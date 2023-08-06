Запретят ли украинским мужчинам выезд за границу после войны: официальный ответ МВД

В Министерстве внутренних дел Украины отреагировали на предложение бывшего народного депутата Вадима Денисенко запретить мужчинам выезд за границу еще в течение трех лет после войны. Там подчеркнули, что Денисенко не является советником главы МВД и его инициатива является его личным мнением.

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Соответствующее заявление распространила пресс-служба МВД 6 августа. "Высказывание господина Денисенко о запрете выезда мужчинам за границу – личное мнение. Просьба не считать это позицией МВД Украины", – говорится в ней.

Кроме того, в ведомстве прокомментировали сообщения некоторых СМИ, которые назвали Денисенко советником руководителя МВД.

"На многочисленные запросы журналистов сообщаю официально: Вадим Денисенко не является советником министра внутренних дел", – отметила представитель МВД Марьяна Рева.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-нардеп Вадим Денисенко заявил, что даже после завершения войны в Украине необходимо еще на три года продлить запрет на выезд мужчин за границу. Политик уверен, что это поможет сохранить нацию.

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