Запуск ракет С-300 по Киеву был осуществлен скорее всего с территории РФ, а не Беларуси — Белорусский Гаюн

На следующий день после масштабного обстрела Киева, который был произведен 14 января, украинская компания Defense Express опубликовала кадры обломков ракет и заявила, что обстрел был произведен с территории Беларуси. Однако, на фотографиях можно четко разглядеть индекс 48Н6ДМ, который свидетельствует, что это обломки ракет от российского ЗРК С-400, которая была запущен из Брянска.

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Об этом сообщило беларуское издание "Беларускі Гаюн". По индексу на снаряде можно сделать вывод, что обстрел столицы Украины был произведен не с территории Беларуси.

Также в Defense Express было отмечено, что ЗРК С-400, обломки которых и были найдены, обладают дальностью удара в 230-250 км. Поэтому местом запуска является Беларусь.

Однако, издание "Беларускі Гаюн" привело аргументы, дабы опровергнуть это заявление.

"Утром 14 января нам не поступило ни единого сообщения о запусках ракет с территории Беларуси", – говорится в сообщении.

Вторым аргументом в источнике назвали "звуки запуска" ракеты, которых совсем не было в Зябровке. Однако, этот шум был замечен недалеко от Зябровки — в Брянской области РФ.

Именно поэтому эксперты зделали вывод о том, что наиболее вероятным место запуска является территория РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 14 января РФ атаковала Киев ракетами. В частности, сообщалось об атаке на объект критической инфраструктуры в Днепровском районе столицы и падении обломков ракеты в Голосеевском районе, после чего там загорелся пожар. Его довольно быстро удалось потушить.